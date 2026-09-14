Житель Башкирии передал свою машину бойцам СВО

Житель села Айтуганово Стерлибашевского района Рафаэль Мусин передал бойцам свой личный автомобиль ВАЗ-2115. Отечественная машина будет служить нашим землякам на передовой, сообщил глава района Рустам Рахмангулов.
Машине предстоит пройти техническое обслуживание и необходимую подготовку, чтобы она надежно служила в непростых условиях.
«Сплоченность, неравнодушие и реальные дела жителей нашего района — это мощная опора для ребят на передовой. Спасибо каждому за вклад в общее дело», — написал Рахмангулов.
Ранее из Стерлибашевского района в зону СВО отправили внушительный объём гуманитарного груза. Бойцам доставили генераторы, автомобильные колёса, тёплую одежду, электроинструменты и другое снаряжение, необходимое для выполнения боевых задач.
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