В районе Башкирии врачи провели сложную операцию участнику СВО

В Буздякской районной больнице провели сложную операцию участнику СВО, который готовится к экзопротезированию.
Боец получил тяжёлое комбинированное механо‑термическое ранение. Перед высокотехнологичным протезированием ему была необходима операция по формированию культи конечности. Врачам было важно максимально сохранить функциональность конечности и создать идеальную «посадочную площадку» для будущего протеза.
Хирургическое вмешательство длилось два часа и прошло в штатном режиме. Врачи провели миопластику — сшивание мышц особым способом, чтобы в будущем военнослужащий мог управлять протезом с максимальной амплитудой движений. Костный опил обработали таким образом, чтобы исключить болевые ощущения при давлении протезной гильзы, сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Экзопротезирование —это установка так называемых «умных» протезов с внешним источником энергии. Операцию провели по квоте в рамках ОМС.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Ишимбайской больнице участнику СВО удалили крупный осколок мины.
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