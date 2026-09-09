В районе Башкирии врачи провели сложную операцию участнику СВО

В Буздякской районной больнице провели сложную операцию участнику СВО, который готовится к экзопротезированию.

Боец получил тяжёлое комбинированное механо‑термическое ранение. Перед высокотехнологичным протезированием ему была необходима операция по формированию культи конечности. Врачам было важно максимально сохранить функциональность конечности и создать идеальную «посадочную площадку» для будущего протеза.

Хирургическое вмешательство длилось два часа и прошло в штатном режиме. Врачи провели миопластику — сшивание мышц особым способом, чтобы в будущем военнослужащий мог управлять протезом с максимальной амплитудой движений. Костный опил обработали таким образом, чтобы исключить болевые ощущения при давлении протезной гильзы, сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Экзопротезирование —это установка так называемых «умных» протезов с внешним источником энергии. Операцию провели по квоте в рамках ОМС.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Ишимбайской больнице участнику СВО удалили крупный осколок мины.