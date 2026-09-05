В Башкирии передали партию охотничьих ружей для борьбы с дронами ВСУ

В передаче оружия принял участие полномочный представитель Главы Чечни в Башкортостане Казбек Цулаев.
Олег Галин занимается обеспечением военнослужащих охотничьим оружием в рамках указа Президента Российской Федерации о безвозмездной передаче Росгвардией в войска, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, конфискованного, изъятого и добровольно сданного гражданами гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия.
«Всего с начала специальной военной операции, мною, в содействии с руководством управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан и его сотрудников передано уже более четырёх тысяч единиц такого оружия, — говорит Олег Галин. — Охотничье оружие сегодня остаётся одним из самых эффективных средств поражения беспилотных ударных и разведывательных летающих средств противника, поскольку при стрельбе выпускает облако поражающих элементов, таких как дробь, картечь и сетку, которыми БПЛА противника уничтожаются, либо блокируются».
Галин поблагодарил за совместную работу начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан Александра Голуба, сотрудников отдела технического обеспечения управления Сергея Павлова и Ильшата Шайгараева за оперативность и деятельное сотрудничество.
«Бойцам на передовой желаю успеха в боевой работе! Победа России неотвратима! Вместе победим!» — отметил Олег Галин.
Ранее «Башинформ» побеседовал с охотниками, которые передали бойцам СВО охотничьи ружья и карабины.
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