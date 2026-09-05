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17:25 (UTC+5), 05 Сентября 2026

В Башкирии передали партию охотничьих ружей для борьбы с дронами ВСУ

Председатель Региональной общественной организации морских пехотинцев «Витязь» Олег Галин передал для для борьбы с беспилотниками в зоне СВО очередную партию охотничьего оружия. На этот раз винтовки и дробовики отправили в Добровольческий штурмовой корпус «Ахмат Спецназ».

Фото: Олег Галин | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В передаче оружия принял участие полномочный представитель Главы Чечни в Башкортостане Казбек Цулаев.

Олег Галин предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Олег Галин | предоставлено ИА «Башинформ»

Олег Галин занимается обеспечением военнослужащих охотничьим оружием в рамках указа Президента Российской Федерации о безвозмездной передаче Росгвардией в войска, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, конфискованного, изъятого и добровольно сданного гражданами гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия.

«Всего с начала специальной военной операции, мною, в содействии с руководством управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан и его сотрудников передано уже более четырёх тысяч единиц такого оружия, — говорит Олег Галин. — Охотничье оружие сегодня остаётся одним из самых эффективных средств поражения беспилотных ударных и разведывательных летающих средств противника, поскольку при стрельбе выпускает облако поражающих элементов, таких как дробь, картечь и сетку, которыми БПЛА противника уничтожаются, либо блокируются».

Олег Галин предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Олег Галин | предоставлено ИА «Башинформ»

Галин поблагодарил за совместную работу начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан Александра Голуба, сотрудников отдела технического обеспечения управления Сергея Павлова и Ильшата Шайгараева за оперативность и деятельное сотрудничество.

«Бойцам на передовой желаю успеха в боевой работе! Победа России неотвратима! Вместе победим!» — отметил Олег Галин.

Ранее «Башинформ» побеседовал с охотниками, которые передали бойцам СВО охотничьи ружья и карабины.

Охотники Башкирии отдали свои ружья бойцам СВО
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