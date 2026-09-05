В Башкирии передали партию охотничьих ружей для борьбы с дронами ВСУ

Олег Галин занимается обеспечением военнослужащих охотничьим оружием в рамках указа Президента Российской Федерации о безвозмездной передаче Росгвардией в войска, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, конфискованного, изъятого и добровольно сданного гражданами гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия.

«Всего с начала специальной военной операции, мною, в содействии с руководством управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан и его сотрудников передано уже более четырёх тысяч единиц такого оружия, — говорит Олег Галин. — Охотничье оружие сегодня остаётся одним из самых эффективных средств поражения беспилотных ударных и разведывательных летающих средств противника, поскольку при стрельбе выпускает облако поражающих элементов, таких как дробь, картечь и сетку, которыми БПЛА противника уничтожаются, либо блокируются».