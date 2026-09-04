Колледж Башкирии отправил на СВО важную помощь

Дуванский многопрофильный колледж отправил в зону специальной военной операции более 3000 комплектов армейского сухого душа, сообщил в соцсетях министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.
«Студенты и преподаватели колледжа подготовили и направили гуманитарный конвой с важной помощью. Для тех, кто находится на передовой вдали от дома - эта возможность привести себя в порядок. Это минуты спокойствия, ощущение заботы тыла и напоминание о том, что их ждут дома», - отметил Ильдар Мавлетбердин.
Он также добавил, что в каждую коробку ребята вложили письма со словами поддержки, пожеланиями здоровья, бодрости духа и скорой победы.
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