В Башкирии в День знаний увековечили память героя СВО Шамиля Сайфуллина

Также в Учалах состоялось ещё одно знаменательное событие, о котором рассказал Руслан Гилязетдинов. В городе торжественно открыли ещё один обновлённый корпус коррекционной школы-интерната после капитального ремонта. Образовательное учреждение обновили в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Как сообщил глава муниципалитета, в здании полностью заменили кровлю и фасад, обновили оконные и дверные блоки. Внутри школы привели в порядок в соответствии с современными стандартами учебные кабинеты, коридоры и жилые комнаты. Также заменены инженерные коммуникации и ограждение территории, проведено благоустройство прилегающего участка. Для воспитанников закупили новую мебель и современное оборудование.

Напомним, Учалинская коррекционная школа-интернат открыла двери 1 сентября 2025 года после капитального ремонта, проведённого в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».