В Башкирии в День знаний увековечили память героя СВО Шамиля Сайфуллина

В Учалинском районе в День знаний увековечили память участника СВО. Глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов сообщил, что в школе № 6 села Миндяк открыли «Парту Героя» и специализированный кабинет памяти гвардии капитана Шамиля Сайфуллина, погибшего на фронте при выполнении боевых задач. Герой являлся выпускником этой школы.
Вдова военнослужащего Луиза Сайфуллина сделала ценный подарок образовательному учреждению. Она приобрела для учащихся современную интерактивную панель и 11 ноутбуков.
«Такие инициативы наполняют День знаний глубоким смыслом. Мы не просто открываем новый учебный год. Мы воспитываем поколение на примере настоящих Героев, учим нашу молодежь главному — человечности, чести и безграничной любви к своей земле. Пусть этот класс станет доброй памятью о гвардии капитане Шамиле Сайфуллине. Спасибо, Луиза Хасановна, за ваш вклад и заботу. Вечная память всем нашим Героям!» — сказал Руслан Гилязетдинов.
Также в Учалах состоялось ещё одно знаменательное событие, о котором рассказал Руслан Гилязетдинов. В городе торжественно открыли ещё один обновлённый корпус коррекционной школы-интерната после капитального ремонта. Образовательное учреждение обновили в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Как сообщил глава муниципалитета, в здании полностью заменили кровлю и фасад, обновили оконные и дверные блоки. Внутри школы привели в порядок в соответствии с современными стандартами учебные кабинеты, коридоры и жилые комнаты. Также заменены инженерные коммуникации и ограждение территории, проведено благоустройство прилегающего участка. Для воспитанников закупили новую мебель и современное оборудование.
Напомним, Учалинская коррекционная школа-интернат открыла двери 1 сентября 2025 года после капитального ремонта, проведённого в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».
«От всей души поздравляю воспитанников и педагогов КШИ с началом нового учебного года, который стартует в обновлённом пространстве. Пусть он принесёт каждому из вас радость общения, яркие победы и теплые воспоминания. Благодарю нашу республику, министерство просвещения, коллектив школы, подрядчиков и всех родителей за совместную работу по созданию комфортных условий для наших детей», — сказал Руслан Гилязетдинов на торжественной линейке.
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