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12:39 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии в День знаний увековечили память героя СВО Шамиля Сайфуллина

Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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В Учалинском районе в День знаний увековечили память участника СВО. Глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов сообщил, что в школе № 6 села Миндяк открыли «Парту Героя» и специализированный кабинет памяти гвардии капитана Шамиля Сайфуллина, погибшего на фронте при выполнении боевых задач. Герой являлся выпускником этой школы.

соцсети Руслана Гилязетдинова МАКС
Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова | МАКС

Вдова военнослужащего Луиза Сайфуллина сделала ценный подарок образовательному учреждению. Она приобрела для учащихся современную интерактивную панель и 11 ноутбуков.

«Такие инициативы наполняют День знаний глубоким смыслом. Мы не просто открываем новый учебный год. Мы воспитываем поколение на примере настоящих Героев, учим нашу молодежь главному — человечности, чести и безграничной любви к своей земле. Пусть этот класс станет доброй памятью о гвардии капитане Шамиле Сайфуллине. Спасибо, Луиза Хасановна, за ваш вклад и заботу. Вечная память всем нашим Героям!» — сказал Руслан Гилязетдинов.

соцсети Руслана Гилязетдинова МАКС
соцсети Руслана Гилязетдинова МАКС
Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова | МАКС
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Также в Учалах состоялось ещё одно знаменательное событие, о котором рассказал Руслан Гилязетдинов. В городе торжественно открыли ещё один обновлённый корпус коррекционной школы-интерната после капитального ремонта. Образовательное учреждение обновили в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Как сообщил глава муниципалитета, в здании полностью заменили кровлю и фасад, обновили оконные и дверные блоки. Внутри школы привели в порядок в соответствии с современными стандартами учебные кабинеты, коридоры и жилые комнаты. Также заменены инженерные коммуникации и ограждение территории, проведено благоустройство прилегающего участка. Для воспитанников закупили новую мебель и современное оборудование.

Напомним, Учалинская коррекционная школа-интернат открыла двери 1 сентября 2025 года после капитального ремонта, проведённого в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

соцсети Руслана Гилязетдинова МАКС
Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова | МАКС

«От всей души поздравляю воспитанников и педагогов КШИ с началом нового учебного года, который стартует в обновлённом пространстве. Пусть он принесёт каждому из вас радость общения, яркие победы и теплые воспоминания. Благодарю нашу республику, министерство просвещения, коллектив школы, подрядчиков и всех родителей за совместную работу по созданию комфортных условий для наших детей», — сказал Руслан Гилязетдинов на торжественной линейке.

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