Гвардейцы Башкирии вписали свой подвиг в военную летопись России

«Склоняю голову перед таким человеком. Он мог бы и не идти на помощь 6-й роте, но сам принял решение и с горсткой парней пошёл на выручку нашим десантникам. Считаю очень справедливым и правильным, что наш второй башкирский батальон носит его имя. Светлая память герою», — сказал Радий Хабиров.

Бойцы батальона имени Доставалова с честью продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Их мужество и профессионализм не остались незамеченными. 27 октября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 57-му мотострелковому полку, в составе которого действует батальон имени Героя России Александра Доставалова, почётного наименования «гвардейский».