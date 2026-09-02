Гвардейцы Башкирии вписали свой подвиг в военную летопись России

Особое место в военной летописи занимает башкирский батальон имени гвардии майора, Героя России Александра Доставалова. В 2022 году его имя присвоили второму добровольческому башкирскому мотострелковому батальону, отправившемуся в 2022 году в зону СВО. Глава республики назвал это решение справедливым и правильным.
«Склоняю голову перед таким человеком. Он мог бы и не идти на помощь 6-й роте, но сам принял решение и с горсткой парней пошёл на выручку нашим десантникам. Считаю очень справедливым и правильным, что наш второй башкирский батальон носит его имя. Светлая память герою», — сказал Радий Хабиров.
Бойцы батальона имени Доставалова с честью продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Их мужество и профессионализм не остались незамеченными. 27 октября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 57-му мотострелковому полку, в составе которого действует батальон имени Героя России Александра Доставалова, почётного наименования «гвардейский».
Полк удостоен высокой чести за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые личный состав проявил на полях сражений.
«Наших бойцов это касается в полной мере, — отметил Радий Хабиров. — Батальон имени Александра Доставалова — одно из первых и самых боевых наших подразделений. Его военнослужащие — гордость республики и страны. Поздравляю всех ребят, кто служит в батальоне, и ветеранов. Вечная память тем, кто погиб, защищая Родину».
Александр Доставалов и его боевые товарищи доказали своей жизнью и смертью, что значит быть гвардейцем.
«Бить врага, победить и всем вернуться домой. Ждём и верим», — сказал Радий Хабиров о доставаловцах и слова Главы Башкирии звучат как наказ всем защитникам Отечества.
Справка ИА «Башинформ»
Гвардии майор ВДВ Александр Васильевич Доставалов служил заместителем командира парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на Северном Кавказе в ходе контртеррористической операции 90 десантников 6-й роты 104-го полка ВДВ вступили в неравный бой у высоты 776 в Аргунском ущелье против 2500 боевиков. Когда стало известно, что товарищи гибнут под шквальным огнём, Александр Доставалов, несмотря на приказ командования не покидать позиций, принял решение идти на выручку.
Вместе со своим взводом он сумел подойти к позициям 6-й роты под шквальным огнём противника и доставить боеприпасы. Но силы оказались неравны. Полтора десятка гвардейцев Доставалова противостояли превосходящим силам террористов. Майор получил несколько ранений, но продолжал сражаться до последнего, истекая кровью. Александр Доставалов погиб, выполнив воинский долг до конца.
За самоотверженность и героизм гвардии майор Александр Доставалов удостоен звания Героя России посмертно. Приказом министра обороны он навечно зачислен в списки 5-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ.
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