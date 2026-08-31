В Уфе пройдет «РОКОТ Фест-2026» в поддержку СВО

Столичные рок-группы «Терминатор», «Проект «Душа», «Свободный поток», «Портвейн 777» и «Кондактио», а также Дима Тихий выступят с благотворительным концертом 5 сентября на стоянке у «Ленты» по улице Бельской, 70.
Хедлайнерами «РОКОТ Феста» в поддержку военнослужащих и членов их семей станут этно-коллектив «ДЭРТ» из Межгорья и екатеринбургский артист Альфрид Ахметшин.
Начало — в 18.00. Вход свободный.
Ранее в Уфе рок-группа «Бурелар» спела свои хиты с Хоровой капеллой.
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