В Уфе пройдет «РОКОТ Фест-2026» в поддержку СВО

Столичные рок-группы «Терминатор», «Проект «Душа», «Свободный поток», «Портвейн 777» и «Кондактио», а также Дима Тихий выступят с благотворительным концертом 5 сентября на стоянке у «Ленты» по улице Бельской, 70.

Хедлайнерами «РОКОТ Феста» в поддержку военнослужащих и членов их семей станут этно-коллектив «ДЭРТ» из Межгорья и екатеринбургский артист Альфрид Ахметшин.

Начало — в 18.00. Вход свободный.

Ранее в Уфе рок-группа «Бурелар» спела свои хиты с Хоровой капеллой.

6+