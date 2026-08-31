В Башкирии Чебурашка СВО напомнит детям бойцов об их подвиге

В Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане появился символ — чебурашка. Этот сказочный герой России давно стал неофициальным талисманом для военнослужащих, защищающих рубежи нашей страны.
Игрушка в виде добродушного, лопоухого, сказочного героя напоминает бойцам о доме, где их ждут дети, о семье и мирной жизни, за которые они сражаются. Сейчас уже неизвестно, как Чебурашка появилась на передовой. Но уже в первые дни было видно, что она висит на бронежилетах и ранцах солдат, висит на лобовом стекле боевой техники и стенах блиндажей. Чебурашек рисовали дети, их вязали рукодельницы, вырезали из дерева мастера. Словом, Чебурашка стала для воинов оберегом в полном понимании этого слова.
Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в РБ Оскар Ситдиков, прошедший сквозь огонь и дым множества боёв, не понаслышке знает значение этого простого и значимого талисмана.
Теперь боевая Чебурашка появилась и в Уфе. Как рассказал Оскар Ситдиков, она будет выполнять особую роль и в мирной жизни.
«Чебурашка сегодня — это не просто игрушка. Для наших бойцов она стал настоящим талисманом. Волонтёры вяжут и шьют его для отправки на передовую, его изображают на шевронах и нашивках. Он — кусочек дома, детства, тепла. Тот самый „свой“, кто напоминает, что даже в окопах нас ждут, любят и верят в победу.
Теперь Чебурашка будет с нами и в мирной жизни. Мы приобрели ростовой костюм, и он станет постоянным участником наших мероприятий для детей. Ассоциация много внимания уделяет детям — особенно детям погибших бойцов. Ребята потеряли самое дорогое, но они должны знать, что остались не одни. Что рядом есть старшие товарищи, которые поддержат, помогут и, если надо, — просто подарят улыбку.
Чебурашка будет приезжать на наши праздники, игры, встречи. Он станет символом того, что даже в сложной, суровой взрослой жизни есть место для добра и детской радости. Мы не дадим детям забыть, что они — наше будущее, и мы готовы сражаться за их счастье. Теперь у нас есть и такой талисман», — сказал «Башинформу» Оскар Ситдиков.
Ранее офицер танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Казань», с которым мы познакомились на боевом слаживании в августе 2023 года, рассказал, как изготавливает мягкие игрушки в виде военнослужащих различных родов войск, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.
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