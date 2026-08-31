Понедельник, 31 Августа 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Всё для Победы
18:03 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Башкирии Чебурашка СВО напомнит детям бойцов об их подвиге

Фото: Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

В Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане появился символ — чебурашка. Этот сказочный герой России давно стал неофициальным талисманом для военнослужащих, защищающих рубежи нашей страны.

Игрушка в виде добродушного, лопоухого, сказочного героя напоминает бойцам о доме, где их ждут дети, о семье и мирной жизни, за которые они сражаются. Сейчас уже неизвестно, как Чебурашка появилась на передовой. Но уже в первые дни было видно, что она висит на бронежилетах и ранцах солдат, висит на лобовом стекле боевой техники и стенах блиндажей. Чебурашек рисовали дети, их вязали рукодельницы, вырезали из дерева мастера. Словом, Чебурашка стала для воинов оберегом в полном понимании этого слова.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в РБ Оскар Ситдиков, прошедший сквозь огонь и дым множества боёв, не понаслышке знает значение этого простого и значимого талисмана.

Теперь боевая Чебурашка появилась и в Уфе. Как рассказал Оскар Ситдиков, она будет выполнять особую роль и в мирной жизни.

«Чебурашка сегодня — это не просто игрушка. Для наших бойцов она стал настоящим талисманом. Волонтёры вяжут и шьют его для отправки на передовую, его изображают на шевронах и нашивках. Он — кусочек дома, детства, тепла. Тот самый „свой“, кто напоминает, что даже в окопах нас ждут, любят и верят в победу.

Теперь Чебурашка будет с нами и в мирной жизни. Мы приобрели ростовой костюм, и он станет постоянным участником наших мероприятий для детей. Ассоциация много внимания уделяет детям — особенно детям погибших бойцов. Ребята потеряли самое дорогое, но они должны знать, что остались не одни. Что рядом есть старшие товарищи, которые поддержат, помогут и, если надо, — просто подарят улыбку.

Чебурашка будет приезжать на наши праздники, игры, встречи. Он станет символом того, что даже в сложной, суровой взрослой жизни есть место для добра и детской радости. Мы не дадим детям забыть, что они — наше будущее, и мы готовы сражаться за их счастье. Теперь у нас есть и такой талисман», — сказал «Башинформу» Оскар Ситдиков.

Ранее офицер танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «Казань», с которым мы познакомились на боевом слаживании в августе 2023 года, рассказал, как изготавливает мягкие игрушки в виде военнослужащих различных родов войск, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru