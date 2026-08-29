Уфимский художник передал бойцам СВО картины

В этот раз за «ленточку» отправились две репродукции портретов Святой Матроны и Иисуса Христа, а также более 100 карманных изображений. Передача состоялась при содействии волонтёрской группы «Мы за СВОих Уфа», а также в сотрудничестве с «Ассоциацией ветеранов СВО» и «Первой юртой».
Всего с весны 2025 года Роман Сайфуллин отправил на передовую и в госпитали более 20 портретов и свыше 2500 карманных иконок. Акция, по словам художника, стала продолжением его многолетней благотворительной миссии, в рамках которой он уже девять лет передаёт портреты из авторской серии «МироТворцы» в медицинские и социальные учреждения республики.
Для многих военнослужащих на передовой такие небольшие, но наполненные глубоким смыслом изображения становятся не просто предметом, а настоящей духовной опорой, источником утешения и надежды в сложных условиях.
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