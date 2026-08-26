Журналист из Уфы Ильяс Батыргариев стал победителем всероссийской премии

Журналист из Уфы, ведущий телеканала БСТ Ильяс Батыргариев победил во всероссийской премии «Патриоты России». Итоги конкурса подвели на первом федеральном форуме волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» в Тюмени.

Ильяс Батыргариев стал победителем в номинации «Цифровое решение». Он многократно выезжал в командировки в зону спецоперации и готовил репортажи о башкирских воинах, их службе на передовой. Его видеозаписи в рамках проекта «Башкирский батальон» набрали более 70 миллионов просмотров в соцсетях.

«Я искренне благодарен родной республике за оказанное доверие: в это непростое время Башкортостан делает всё возможное для общей победы. Восемь месяцев, проведённых в исторических регионах, встречи с нашими земляками, разговоры с ребятами, которые достойно служат наравне со всей страной, — всё это навсегда останется в памяти. Особую силу нашим бойцам даёт поддержка из дома, тепло родных и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто не остаётся в стороне и вносит свой вклад в общее дело. Победа возможна только тогда, когда мы вместе — едины в стремлении, мыслях и поступках», — отметил Батыргариев.

Напомним, в 2025 году в Башкирии по инициативе Главы республики разработали и приняли первый в стране закон о военкорах. Он определяет статус военного журналиста, ветерана военной журналистики, а также устанавливает меры господдержки. Удостоверения военкоров из рук Главы республики Радия Хабирова одним из первых получил журналист «Башинформа» Эдуард Кускарбеков.