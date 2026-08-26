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08:00 (UTC+5), 26 Августа 2026

Механизатор из Башкирии ушёл на СВО и стал оператором БПЛА

Фото: администрация Салаватского района | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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В зоне специальной военной операции служит старший оператор БПЛА коптерного типа с позывным «Башкир» из Салаватского района.

Дроновод отмечает, что навыки управления беспилотниками сегодня востребованы не только в армии, но и в гражданских сферах деятельности. Служба в подразделениях БПЛА, по его словам, даёт современные высокотехнологичные компетенции.

Как сообщили в администрации муниципалитета, «Башкир» подписал контракт с Министерством обороны РФ в 2024 году. До этого мужчина работал механизатором в родном селе.

Сейчас в его обязанности входит разведка, корректировка артиллерийского огня, нанесение ударов по позициям противника, а также доставка боеприпасов и медикаментов на передовую.

Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

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