В Башкирии отметили 105-летие легендарного штурмовика Газия Загитова

Газий Казыханович Загитов родился в 1921 году в селе Янагушево Мишкинского района Башкирской АССР. В армию его призвали в 1940 году с третьего курса медицинского училища. Солдат окончил курсы младших офицеров и в составе 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии дошёл до столицы Германии.

27 апреля 1945 года в составе корпуса сформировали штурмовые группы добровольцев для захвата рейхстага, и сержант Загитов вошёл в группу из 25 человек под командованием капитана В. Н. Макова.

30 апреля разведчики Загитов, Минин, Лисименко и Бобров незамеченными проникли в здание, выбили запертую дверь бревном, поднялись на чердак и через слуховое окно выбрались на крышу над западным фронтоном.

Как потом вспоминал Михаил Минин, именно находчивость Загитова, захватившего фонарик и осветившего путь, а затем высветившего грузовую лебёдку с цепями, позволила группе подняться наверх.

«Впереди бежал Гия Загитов, который предусмотрительно захватил с собой фонарик. Им-то он и освещал путь… Достигнув просторного чердака, мы столкнулись с проблемой: как выбраться на крышу. И снова выручил Г. Загитов, высветив фонариком грузовую лебёдку и две массивные цепи. По звеньям цепи мы выбрались на крышу… Засекли время. Было 22 часа 40 минут по местному времени», — вспоминал Михаил Минин.

В 22.40 по местному времени на скульптурной группе «Германия» над центральным входом было водружено Знамя. В том бою Загитов получил тяжёлое ранение в грудь навылет, но продолжал сражаться и охранял знамя до пяти часов утра 1 мая.

Командование представило всю группу к званию Героя Советского Союза, однако 18 мая 1945 года их наградили орденами Красного Знамени. Газий Загитов также награждён орденами Красной Звезды, Славы II и III степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны Газий Казыханович вернулся в родное село, работал председателем колхоза и механиком МТС, но трагически погиб в автокатастрофе 23 августа 1953 года в возрасте 32 лет.

В Башкирии памяти героя уделяют постоянное внимание. Глава республики Радий Хабиров участвовал в открытии памятника герою в мемориальном комплексе «Пять героев» в селе Мишкино в августе 2021 года, а 9 мая 2024 года в уфимском парке Победы, рядом с Республиканским музеем Боевой Славы, торжественно открыли новый памятник Газию Загитову.

На церемонии Радий Хабиров подчеркнул, что это восстановление справедливости и увековечение подвига выдающегося сына многонационального народа.

«Мы открываем памятник выдающемуся сыну народов Башкортостана Гази Казыхановичу Загитову. Это был удивительный человек, удивительна и история его подвига. И, конечно, мы сегодня отдаём дань уважения нашему поколению победителей. Знаете, если перевести имя Гази с арабского языка, то это имя обозначает „воин“. И он действительно был настоящим воином. И, к сожалению, он прожил очень короткую жизнь. Он погиб, когда ему было всего 32 года. Погиб уже в мирной жизни. И сегодня, мне кажется, мы восстанавливаем настоящую справедливость, когда здесь, в центре нашей Уфы, от имени всего многонационального народа, мы устанавливаем памятник его подвигу. Пусть память о наших героях живет вечно», — сказал Радий Хабиров на открытии памятника Загитову.

Имя Газия Загитова Башкирия увековечила и в ходе СВО. Имя героя дали одному из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан», бойцы которого продолжают его боевые традиции и выполняют самые ответственные задачи на передовой.

В июне 2023 года на Советской площади Уфы состоялась церемония торжественной отправки штурмового отряда имени Гази Загитова, а также разведывательной роты имени Вафы Ахмадуллина и снайперской роты имени Ахата Ахметьянова.

Глава Башкирии Радий Хабиров в тот день поблагодарил добровольцев за мужественный и ответственный поступок и отметил, что решение добровольцев особенно важно, поскольку тысячи уроженцев республики тогда отправились на фронт.

«От имени всей республики мы говорим „спасибо“, благодарим ваших родных и близких. Я хочу сказать, в свою очередь, что республика поддерживала, поддерживает и будет вас поддерживать, начиная с момента вашего первого дня службы. Сегодня мы хотим вам сказать, что уверены, вы с достоинством выполните свой воинский долг. И самое главное — вернётесь домой живыми, невредимыми и все вместе. А мы вас на этой же площади встретим, всех обнимем и будем вами гордиться. Работайте, братья», — сказал Радий Хабиров.