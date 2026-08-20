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12:12 (UTC+5), 20 Августа 2026

У башкирского батальона ВБС имени Мусы Гареева появился канал

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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У формирующегося башкирского батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева появился свой канал. Группа создана во «ВКонтакте».

На канале можно ознакомиться с условиями по набору в подразделение дроноводов Башкирии, а также почитать материалы СМИ на тему службы оператором БПЛА в зоне СВО.

Канал называется «Батальон БПС им. Мусы Гареева».

«Приветствую участников группы! Наше подразделение носит имя легендарного летчика Мусы Гареева, и сейчас мы активно набираем молодых, перспективных ребят в свои ряды. Наша цель — быть достойными имени дважды Героя. Ждем в команду крепких и амбициозных парней, готовых расти и побеждать вместе с нами. Присоединяйтесь, пишите в личные сообщения!» — приветствует подписчиков канал.

Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева ВКонтакте
Фото: батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева | ВКонтакте
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