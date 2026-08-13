В Башкирии волонтер с ОВЗ изготавливает приспособления для дронов на СВО

В Кумертау волонтер с ОВЗ Ринат Валитов освоил технологию 3D-печати и ежемесячно изготавливает до тысячи стабилизаторов для БПЛА. Об этом рассказал мэр города Олег Астахов в соцсетях.
Летом прошлого года Ринат начал делать вручную приспособления для БПЛА — собирал до 400–500 изделий в неделю. Позже волонтеры ему помогли приобрести 3D-принтер. Сегодня житель Кумертау ежемесячно изготавливает до тысячи стабилизаторов для БПЛА и отправляет их бойцам на СВО.
«Стремление помочь Рината не возникло спонтанно. В его семье есть те, кто вносит свой вклад в общую Победу — бабушка плетёт маскировочные сети, несмотря на преклонный возраст. А пример Рината Валитова не просто заслуживает уважения, но и вдохновляет, доказывая, что при желании можно достичь многого», - рассказал мэр Кумертау.
За свой вклад в спецоперацию Ринат Валитов был награжден медалью «За помощь фронту» от командующего 29-й гвардейской общевойсковой армией.
Ранее в Башкирии волонтёр изготовил для бойцов СВО важное приспособление.
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