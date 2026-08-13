Из Уфы в зону СВО доставлена очередная партия гуманитарного груза, собранного жителями, организациями и предприятиями столицы.



Советский район Уфы отправил на передовую генераторы, сетку-рабицу, маскировочные сети, наборы инструментов, спальные мешки, автомобильные шины и другие необходимые для военнослужащих вещи.

«Мы продолжаем оказывать поддержку ребятам, помогая тем, что действительно важно и необходимо на передовой», — сказал глава администрации Советского района Айдар Базгудинов.

Ранее из Уфы в зону СВО доставили квадроциклы и автомобили.