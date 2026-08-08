Журналист из Башкирии спас в зоне СВО товарища и получил тяжёлое ранение

«Это произошло утром, 21 июля. Мы пошли на задание. Надо было эвакуировать „трёхсотого“. Уже возвращались назад. Там железная дорога была открыта с двух сторон, а за ней „зелёнка“. Перебегали через „железку“, до деревьев оставалось метров пятнадцать-двадцать и вдруг бабах! Оказывается, ночью противник скинул туда мину. Противопехотная, наверное. Мне оторвало ногу чуть ниже голени, открытый перелом, — вспоминает Байтулла. — Потом на плечах у ребят где-то километр прыгал, пока они носилки не принесли. Пацаны сразу среагировали. Я пытался здоровой ногой оттолкнуться, не получилось. Один парень, здоровый такой, за шиворот меня в кусты затащил. Там быстро перевязали, из веток шину сделали, чтоб нога не болталась».

Эвакуационная группа укрылась, поскольку над головой летали «занозы» ВСУ. Небо местами на фронте очень «грязное». Кроме того, ночью противник постоянно накрывает тропу минами и беспокоит «бабой ягой», говорит Байтулла. Его эвакуировали в Белгород, а там уже врачи прооперировали воина.

Кстати, раненного товарища, за которым выдвинулся с группой рядовой Фаткуллин, всё-таки спасли. С ним Байтулла сейчас лежит в одном госпитале.

«У него ранение полегче, сейчас может двигаться, ходит. Его спасли, всё нормально», — сказал Байтулла.

Мы спросили, что дальше? Домой на реабилитацию?

«Врачи говорят, что скорее всего, комиссуют. Ну, а пока здесь, в госпитале. Принимаю антибиотики, витамины, обезболивающее. Рана ещё не зашита, перевязки. Ну и завтрак-обед-ужин. Всё как в обычной амбулатории, — бодрится стрелок. — Родные знают, сразу им сказал, что всё нормально. Переживают, конечно. Я с самого начала был с ними на связи, не молчал, чтоб зря не нервничали. Ну, а вообще… Мне, можно сказать, повезло».

Байтулла Фаткуллин добровольно отправился на специальную военную операцию в декабре 2023 года. Его боевой путь начинался на Купянском направлении. После первого ранения и госпитализации он продолжил службу на харьковском направлении, у границ Белгородской области.

За участие в боевых действиях Байтулла Фаткуллин награждён Медалью Жукова и медалью участника специальной военной операции.

О ранении и стойкости Фаткуллина высказался Глава Башкортостана Радий Хабиров. В январе 2024 года он опубликовал фотографию разбитого осколком кассетной бомбы телефона Фаткуллина и написал:

«В этот телефон попал осколок кассетной бомбы. Принадлежит он Байтулле Фаткуллину, корреспонденту радиостанции „Юлдаш“, который добровольцем отправился на СВО. Байтуллу ранило в руку. Слава Богу, с ним всё хорошо. Сейчас он в госпитале, рвётся в бой. Наши журналисты сегодня защищают Родину. Одни — с оружием в руках на передовой. Другие, военкоры и те, кто здесь, на местах, рассказывают правду о том, что происходит в зоне СВО, держат оборону в информационной войне».