Военная медсестра вступила в Ассоциацию ветеранов СВО Башкирии

Участницу СВО из Буздякского района Ляйсан Ергизову приняли в ряды Ассоциации ветеранов СВО республики. Об этом говорится на канале организации в соцсетях.
Ляйсан Ергизова служила на фронте операционной медицинской сестрой, куда добровольно ушла в 2024 году. До СВО она работала в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова.
Сейчас Ляйсан Ергизова продолжает служить. Она помогает раненым в военном госпитале в ЛНР.
«Когда стране понадобились медики, она приняла непростое решение и отправилась на передовую. Сегодня Ляйсан продолжает выполнять свой долг в военном госпитале, где каждый день помогает раненым бойцам и борется за их жизни», — сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана Оскар Ситдиков.
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