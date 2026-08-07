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08:53 (UTC+5), 07 Августа 2026

Участник СВО из Башкирии спас раненого товарища под атаками дронов ВСУ

Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Участник СВО из Башкирии Олег Емельянов из Башкортостана с позывным «Бандит» эвакуировал раненого товарища. Сам тоже получил ранение, но вынес сослуживца в безопасное место. Это произошло во время выполнения боевой задачи под огнём гранатомётов и атаками дронов ВСУ, сообщает «Башкирский батальон».

С лета 2022 года сержант Емельянов служил в батальоне имени Минигали Шаймуратова. С июня 2024 года командует понтонным отделением инженерно-сапёрного батальона «Свияга» 72-й мотострелковой бригады.

За мужество и самоотверженность Олег Емельянов награждён медалями Жукова, «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции» и генерала Шаймуратова.

Олег Емельянов родом из Ишимбая. До участия в специальной военной операции работал инженером промышленной теплоэнергетики в крупной нефтедобывающей компании Красноярского края. Когда в республике объявили о наборе в батальон имени Шаймуратова, сразу записался добровольцем.

В мае 2025 года Олег Емельянов принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве, посвящённом 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мой дед Анвар Хусаинович Каримов в Великую Отечественную войну служил танкистом. Прошёл с боями множество фронтовых дорог. А бабушка, Майкамал Хазиевна Каримова, с 14 лет работала в сталелитейном цехе. Многое им досталось, но они с честью прошли все испытания и сделали нашу страну великой и непобедимой. Их наследие защищал мой брат. Теперь моя очередь», — сказал Олег Емельянов «Башинформу».

Ранее командиру мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Восход» присвоили звание Героя ЛНР. Подробнее об этом в этой публикации «Башинформа».

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