В Уфе спасатели встретили коллегу из зоны СВО

В Уфе сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС встретили пожарного, который служит в зоне СВО. Военнослужащий приехал домой в краткосрочный отпуск.
«Для нас он — надёжный огнеборец, который ежедневно заступает на смену. А там, „за ленточкой“, наш работник с честью выполняет свой воинский долг, защищая интересы страны. Мужество не имеет границ: спасать людей от огня в мирном городе или стоять на страже безопасности Родины в зоне СВО — это всегда про силу духа и готовность прийти на помощь», — говорится в сообщении госкомитета.
Ранее Герой России Тельман Уралбаев рассказал «Башинформу» о батальоне БПЛА Башкирии.
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