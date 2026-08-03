В Башкирии обновили рабочую группу по поиску пропавших участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о внесении изменений в состав рабочей группы по поиску пропавших без вести участников СВО из республики.
В группу вошли начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РБ Александр Голуб, советник Главы РБ по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов, советник Главы РБ на общественных началах Валентин Солодовник, военный комендант военной комендатуры Уфимского территориального гарнизона Дмитрий Фролов, а также советник Главы РБ по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.
Напомним, рабочая группа по поиску пропавших без вести участников СВО создана в марте 2026 года по поручению Радия Хабирова. Группу возглавила депутат Госдумы Ирина Панькина, сопредседателем назначен вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
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