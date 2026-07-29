Ветерана СВО из Башкирии Фарита Мигранова выдвинули на всероссийскую премию

Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан выдвинула кандидатуру ветерана СВО из Стерлитамака Фарита Мигранова на соискание Всероссийской премии «Возвращение».

Фарит Абдрахманович участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2023 году стал первым командиром мотострелкового батальона имени Героя Советского Союза Миннигали Губайдуллина полка «Башкортостан». На тот момент подполковнику запаса было 65 лет. За отвагу и мужество, проявленные в боях, Фарит Мигранов награждён медалью и орденом генерала Шаймуратова.

После возвращения с фронта Фарит Мигранов продолжил служение Родине уже в мирной жизни. Сегодня он возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО Стерлитамакского района, проводит уроки мужества, помогает ветеранам и их семьям, занимается патриотическим воспитанием молодёжи и сохраняет историческую память, создав Народный музей.

Всероссийская премия «Возвращение» учреждена Госфондом «Защитники Отечества» совместно с Российским обществом «Знание» и отмечает ветеранов специальной военной операции, которые после возвращения продолжают служить людям, развивать общественные инициативы, воспитывать молодёжь и приносить пользу своей стране.

Ранее в беседе с «Башинформом» Фарит Мигранов отметил, что любой человек, который находится в зоне специальной военной операции, по определению герой. Их объединяет одна цель — победа.

«Но приходит время и бойцы по разным причинам — возраст, ранение, болезнь — возвращаются домой. А их товарищи продолжают выполнять боевую задачу. Но есть герои с оружием в руках, а тут мы видим героев, которые выполняют новые задачи, уже без оружия. Они играют большую роль в жизни общества. Ветераны формируют мировоззрение людей, воспитывают патриотов. Появление участников СВО в любом месте, в хорошем смысле слова, заставляет людей задуматься. Они интересуются, спрашивают, стараются понять мотивы их решений и поступков. Дети! Они хотят понимать, а кто ж он такой — герой? В Башкирии созданы огромные возможности для развития ветеранов СВО: спорт, общественная деятельность, возможность поступить на государственную и муниципальную службу. Программы „Время героев“ и „Герои Башкортостана“ — это только начало. Ребята не рвутся к власти, а идут к ней. Через власть они хотят работать с людьми, донести идеи специальной военной операции. Почему мы там? Некоторые спрашивают: „А что там делает русский солдат?“. Он защищает русский мир. Вот чем мы должны заниматься», — сказал Фарит Мигранов.