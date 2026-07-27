В России ввели особый порядок проверки пригодности к военной службе

В России ввели особый порядок проверки пригодности к службе на отдельных воинских должностях в Вооруженных силах РФ. Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» подписал президент РФ.

Согласно документу, министр обороны России может устанавливать перечень воинских должностей, в отношении которых устанавливаются особенности, дополнительные требования, связанные с определением пригодности, а также случаи, порядок и сроки проведения исследований, отбора и проверок.

При поступлении на отдельные воинские должности, нужно будет в том числе пройти психофизиологические исследования, химико-токсикологические исследования и специальный отбор. Если гражданин откажется от прохождения проверок, его нельзя будет принять на службу на определенные министром воинские должности. Также будут уволены контрактники в случае отказа от обязательных проверок.

Ранее сообщалось, что контрактники СВО из Башкирии получат воинские звания без прохождения сборов.