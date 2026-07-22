У программы «Герои Башкортостана» появился официальный сайт

В Башкирии создали сайт региональной кадровой программы «Герои Башкортостана». Изменения в положение программы внес Глава республики Радий Хабиров.
Официальным сайтом программы в сети интернет является портал: http://geroi.bashkortostan.ru.
Напомним, программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года. О начале важного для военнослужащих кадрового проекта объявил Радий Хабиров. Глава Башкирии отметил, что цель проекта — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и стала продолжением федерального проекта «Время героев».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.