Николай Валуев навестил в Башкирии ветерана СВО

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана по Гафурийскому району Илья Макаров стал героем проекта телеканала Russia Today «Держи удар! С Николаем Валуевым».
Ассоциация ветеранов СВО республики разместила на своём канале промо-ролик проекта, полностью в эфире он будет показан в августе.
До службы на СВО Илья Макаров владел мастерской по ремонту электрооборудования. На фронте он создал один из результативных взводов операторов БПЛА. Во время выполнения боевой задачи рядом с Макаровым упала мина и он получил тяжёлое ранение — более 600 осколков по всему телу, 26 переломов. Боец выжил, но потерял ногу.
Несмотря на ампутацию ноги и трудное восстановление, солдат сразу решил, чем будет заниматься на гражданке. Сегодня Илья Макаров организовал перепелиную ферму, продукцию которой хорошо знают в Башкирии.
Ранее Илья Макаров отметил, что Ассоциация ветеранов СВО РБ помогает не только решать конкретные вопросы вернувшихся с передовой военнослужащих, но и создавать пространства, где рождаются настоящее братство и взаимная поддержка.
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