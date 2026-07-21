Госдума приравняла участников КТО к участникам СВО

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий дополнительные социальные гарантии для участников контртеррористической операции (КТО) на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Теперь они получат льготы наравне с участниками специальной военной операции.
Закон направлен на дальнейшее сближение статусов участников СВО и военнослужащих, задействованных в отражении вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации в указанных регионах.
Как пояснили в нижней палате парламента, для защитников приграничных территорий устанавливаются аналогичные действующим для участников СВО льготы при поступлении в ссузы и вузы по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, военнослужащие, выполнявшие задачи по отражению вооружённого вторжения или вооружённой провокации на государственной границе, смогут воспользоваться кредитными каникулами на тех же условиях, что и участники СВО.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что вопросы поддержки участников СВО и их родных остаются важнейшим приоритетом в работе депутатов.
«Важно, чтобы у всех наших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые защищают сегодня на передовой Россию и её будущее, были равные гарантии и льготы», — заявил Володин.
Также во втором и третьем чтениях депутаты приняли изменения в законодательство, которые дополнительно защищают жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.
Ранее «Башинформу» стало известно о том, что в Башкирии ветеранам боевых действий предоставят бесплатные парковки.
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