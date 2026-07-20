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21:49 (UTC+5), 20 Июля 2026

Ветераны СВО Башкирии поделились мнением о программе «Герои Башкортостана»

В республике завершается обучение первого потока слушателей кадровой программы «Герои Башкортостана». Ветераны СВО приступили к защите выпускных аттестационных работ, которые стали итогом почти года обучения, стажировок и совместной работы с наставниками. Из 70 участников обучение успешно завершили 64 человека, сообщили «Башинформу» в Ассоциации ветеранов СВО региона.

Фото: программа «Герои Башкортостана» | предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана
Эдуард Кускарбеков
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Начальник Управления Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политики Татьяна Саенко отметила, что бойцы, вернувшиеся с фронта домой, получили серьёзные управленческие компетенции.

«Уровень защиты проектов приятно удивил и организаторов, и преподавателей. После каждого образовательного модуля мы собирали обратную связь и совершенствовали программу. Поэтому второй поток обязательно будет ещё сильнее — больше практики, больше региональной специфики, больше работы на предприятиях и в государственных учреждениях», — сказала Татьяна Саенко.

пресс-служба БАГСУ предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостанапресс-служба БАГСУ предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана
Фото: пресс-служба БАГСУ | предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана

Одним из финалистов программы стал участник СВО подполковник Дмитрий Смирнов. После возвращения с передовой кавалер ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени работает заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан. Офицер более 25 лет посвятил военной службе, прошёл путь от курсанта артиллерийского училища до заместителя командира батальона, участвовал в боях под Артёмовском и Кременной. Сегодня продолжает службу в военном комиссариате республики и активно занимается общественной деятельностью.

из личного архива Дмитрия Смирнова предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана Дмитрий Смирновиз личного архива Дмитрия Смирнова предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Фото: из личного архива Дмитрия Смирнова | предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана

На защите Дмитрий Валерьевич представил проект, посвящённый совершенствованию инвестиционной политики Башкирии. Однако главным итогом программы он считает вовсе не диплом.

«Год назад мы только начали обучение, а сегодня уже защищаем проекты, которые могут работать на благо нашей республики. Но самое главное то, что программа сплотила нас. Сначала мы ещё присматривались друг к другу, а потом стали настоящими боевыми товарищами. Сейчас мы постоянно общаемся, поддерживаем друг друга и вместе решаем любые вопросы. Это братство останется с нами и после завершения программы», — сказал Дмитрий Смирнов.

из личного архива Дмитрия Смирнова предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана Дмитрий Смирновиз личного архива Дмитрия Смирнова предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Фото: из личного архива Дмитрия Смирнова | предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана

Ветеран СВО из Кушнаренковского района, советник главы администрации муниципалитета, председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Тимур Акчурин после возвращения домой возглавил районную спасательную службу и активно занимается поддержкой ветеранов. В рамках программы он разработал проект по совершенствованию механизма поддержки местных инициатив, который должен сделать госпомощь более доступной для небольших сельских населённых пунктов.

из личного архива Тимура Акчурина предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана глава администрации Кушнаренковского района Марата Латыпова и Тимур Акчурин (справа)из личного архива Тимура Акчурина предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана глава администрации Кушнаренковского района Марата Латыпова и Тимур Акчурин (справа)
глава администрации Кушнаренковского района Марата Латыпова и Тимур Акчурин (справа)
Фото: из личного архива Тимура Акчурина | предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО Башкортостана

«Проект прошёл буквально на одном дыхании. Самое ценное — мы приобрели ещё 65 друзей. Вместе учились, вместе проходили все этапы программы, поддерживали друг друга. Это уже настоящая команда. А дальше будем продолжать работать рядом с наставниками, развиваться и приносить пользу своим районам и всей республике», — поделился Тимур Акчурин.

Напомним, программа «Герои Башкортостана» стартовала в феврале 2025 года. О начале важного для военнослужащих кадрового проекта объявил Радий Хабиров. Глава Башкирии отметил, что цель проекта — подготовить новое поколение управленцев из числа участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и стала продолжением федерального проекта «Время героев».

пресс-служба Главы Республики Башкортостан сайтпресс-служба Главы Республики Башкортостан сайт
Фото: пресс-служба Главы Республики Башкортостан | сайт

Радий Хабиров подчеркнул, что программа будет продолжаться.

«Мы очень серьёзно относимся к кадровой программе для ветеранов и участников специальной военной операции. Она для тех, кто видит свою миссию — желание служить республике, — отметил Глава региона. — Мы всё-таки видим военнослужащих больше в управленческих структурах. 70 человек сейчас проходят обучение, и наша задача, когда обучение завершится, пригласить их на службу. Часть людей уже осваивают данную службу. Думаю, что все они найдут достойное место».

Глава Башкортостана также подчеркнул, что республика продолжит заботиться о своих защитниках.

«Вы, главное, возвращайтесь живыми, здоровыми. Каждому — почёт и уважение. Но, главное, повторюсь, возвращайтесь. И работать будем, лечить и реабилитировать, кого надо. Поможем с трудоустройством. Это задача нашей республики. У нас много жителей Башкортостана служат на СВО, но в республике 4 млн людей живёт. У нас большая, крепкая, экономически развитая республика, и у нас всегда будут возможности о них позаботиться», — сказал Радий Хабиров.

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