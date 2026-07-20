В Башкирии женился боец с позывным «Зима», угнавший БТР противника

Боец с позывным «Зима», который угнал БТР противника на передовой, вернулся в отпуск и женился на своей школьной любви. Об этом сообщили в госкомитете РБ по делам юстиции.

Герой спецоперации свое намерение жениться озвучил ей еще в детстве, и спустя годы сдержал слово. Вернувшись из зоны СВО на реабилитацию, боец сделал предложение и официально зарегистрировал брак со своей возлюбленной в отделе ЗАГС Чишминского района.

В госкомюстиции рассказали, что боец служит в составе штурмового отряда. Во время одного из заданий «Зима» угнал вражеский БТР, его отважный поступок стал известен всей стране. Военнослужащий получил получил орден Мужества.

Ранее Башинформ сообщал, что участника СВО из Башкирии наградили медалью ЛНР «За отвагу».