В Башкирии в 37 муниципалитетах открыли центры поддержки участников СВО

Уровень трудоустройства ветеранов СВО в Башкирии превысил 75%. Сегодня в республике трудоустроены 3035 человек. Об этом сообщили в правительстве республики.

Как отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров, в республике сформирована комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня она включает 99 мер поддержки, из которых 55 реализуются на региональном уровне.

На сегодня в 37 муниципалитетах открыты центры поддержки участников СВО. Еще в 29 муниципалитетах объекты находятся на стадии завершения. Вице-премьер правительства региона Руслан Хабибов призвал ускорить темпы открытия объектов и обеспечить не только их готовность, но и полноценную работу.

«Центры поддержки должны стать местом, куда человек может обратиться с любым вопросом и получить реальную помощь. Недостаточно просто открыть помещение — важно сформировать команду специалистов, наладить взаимодействие с Государственным фондом „Защитники Отечества“, центрами занятости, службой „Семья“, военными комиссариатами и общественными организациями. Главная задача — сопровождать каждого участника специальной военной операции и членов его семьи до полного решения возникающих вопросов», — отметил Руслан Хабибов.

Из числа трудоустроенных 2333 ветерана СВО работают по найму, более 700 ветеранов открыли собственное дело, оформив индивидуальное предпринимательство, самозанятость либо организовав личное подсобное хозяйство. По уровню подтвержденного трудоустройства лидерами стали Мелеузовский район, Янаульский район и город Салават, где показатель превышает 80 процентов.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Назаров подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается одним из приоритетных направлений работы органов государственной власти республики. Особое внимание должно уделяться своевременному открытию центров поддержки, эффективному межведомственному взаимодействию и созданию условий для успешной социальной адаптации и трудоустройства ветеранов.

Ранее премьер-министр Башкирии вручил высокую награду офицеру СВО Айнуру Хужину.