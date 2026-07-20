«Медик со стальным сердцем»: уфимец стал начальником медсанчасти в зоне СВО

Медик со стальным сердцем и золотыми руками. Так называют коллеги фельдшера скорой помощи Руслана Закирова, который в 2022 году ушел в зону спецоперации, чтобы спасать жизни не в мирных больницах, а под свист пуль.
На передовой Руслан показал себя мужественным и отважным бойцом. За профессионализм и ответственность его назначили начальником медсанчасти в одной из самых горячих точек зоны СВО. Об этом рассказали в республиканской станции скорой медицинской помощи и центре медицины катастроф.
«Помним, откуда уходят герои. Гордимся, кем они становятся. Руслан пришел на станцию в 2019 году. За ним — годы выездов, ночных смен и спасенных жизней на Калининской подстанции. В октябре 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Но и там, вдалеке от дома, он остался верен профессии. За мужество и профессионализм Руслан удостоен множества наград, включая грамоты минздрава республики и боевые медали», — рассказали в больнице скорой помощи.
Ранее Башинформ сообщал, что участника СВО из Башкирии наградили Георгиевским крестом IV степени.
#ПрофсоюзЗдравоохранения #ПрофсоюзМедработников #медикиГерои #Роспрофздрав02
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.