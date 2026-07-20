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17:36 (UTC+5), 20 Июля 2026

«Медик со стальным сердцем»: уфимец стал начальником медсанчасти в зоне СВО

Фото: Руслан Закиров | из семейного архива
Инсаф Хужабирганов
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Медик со стальным сердцем и золотыми руками. Так называют коллеги фельдшера скорой помощи Руслана Закирова, который в 2022 году ушел в зону спецоперации, чтобы спасать жизни не в мирных больницах, а под свист пуль.

На передовой Руслан показал себя мужественным и отважным бойцом. За профессионализм и ответственность его назначили начальником медсанчасти в одной из самых горячих точек зоны СВО. Об этом рассказали в республиканской станции скорой медицинской помощи и центре медицины катастроф.

«Помним, откуда уходят герои. Гордимся, кем они становятся. Руслан пришел на станцию в 2019 году. За ним — годы выездов, ночных смен и спасенных жизней на Калининской подстанции. В октябре 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Но и там, вдалеке от дома, он остался верен профессии. За мужество и профессионализм Руслан удостоен множества наград, включая грамоты минздрава республики и боевые медали», — рассказали в больнице скорой помощи.

Ранее Башинформ сообщал, что участника СВО из Башкирии наградили Георгиевским крестом IV степени.

 #ПрофсоюзЗдравоохранения #ПрофсоюзМедработников #медикиГерои #Роспрофздрав02 

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