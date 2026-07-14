В Башкирии разъяснили, кто из участников СВО может получить землю

Участники СВО и члены их семей имеют право на однократное бесплатное получение земельного участка в собственность. О мерах поддержки сообщили в минземимущества республики.
Земельный участок бесплатно могут получить военнослужащие, лица, заключившие контракт для службы в добровольческом формировании, а также росгвардейцы. Земля при этом предоставляется однократно и только для строительства жилого дома.
На учёт можно стать по месту прописки, а если боец живёт в Уфе, то в минземимущества РБ. Заявление можно подать в ведомстве, портале госуслуг, в администрацию муниципалитета через МФЦ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам специальной военной операции продлевать сроки договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
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