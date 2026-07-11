Колледжи Башкирии помогли почти 260 семьям участников СВО

Система среднего профессионального образования Башкортостана продолжает оказывать всестороннюю помощь военнослужащим и их семьям. Как рассказал министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин, с начала года колледжи взяли под опеку семьи участников специальной военной операции.

«Студенты и преподаватели помогают с бытовыми вопросами, ремонтом и даже уходом за домашними питомцами — такую поддержку получили почти 260 семей. Кроме того, во всех колледжах республики работают центры сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, их семей и беженцев. Собрано 14 627 единиц помощи: продукты, аптечки, маскировочные костюмы. В сборе участвуют почти 48 тысяч студентов», — рассказал министр.

Для самих военнослужащих колледжи передали 61 печку-буржуйку и 23 беспилотных летательных аппарата и комплектующие к ним.

Своими руками преподаватели и студенты изготовили 1648 изделий для бойцов: толстовки, балаклавы, перчатки, маскировочные сети, термобелье.

Но главное, по словам Ильдара Мавлетбердина, — поддержка духа: «Тысячи писем солдату, акции „Окна Победы“, встречи с участниками СВО и ветеранами, „Диктант Победы“ — всё это часть работы колледжей. Каждый собранный груз, каждая связанная балаклава и каждое письмо поддержки приближают нашу общую Победу!».