В минздраве Башкирии рассказали об особой помощи бойцам СВО и их семьям

С начала 2026 года в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре помощь получили 113 участников СВО и 430 членов их семей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.
На базе медучреждения действует специализированный Центр психологической реабилитации для участников боевых действий и их семей, в котором реализуется программа стационарной психотерапевтической помощи. Особое внимание уделяется семьям погибших и пропавших без вести. Необходимую помощь получили 141 родственник погибших и 79 — пропавших без вести (в том числе 16 и 5 детей соответственно).
В центре подчёркивают, что работа в данном направлении продолжается. Каждый обратившийся может быть уверен в том, что в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре окажут необходимую помощь и поддержку на пути к восстановлению.
О том, как выстроена работа по реабилитации военнослужащих в Центре медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, читайте в этой публикации «Башинформа».
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