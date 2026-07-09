В минздраве Башкирии рассказали об особой помощи бойцам СВО и их семьям

С начала 2026 года в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре помощь получили 113 участников СВО и 430 членов их семей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

На базе медучреждения действует специализированный Центр психологической реабилитации для участников боевых действий и их семей, в котором реализуется программа стационарной психотерапевтической помощи. Особое внимание уделяется семьям погибших и пропавших без вести. Необходимую помощь получили 141 родственник погибших и 79 — пропавших без вести (в том числе 16 и 5 детей соответственно).

В центре подчёркивают, что работа в данном направлении продолжается. Каждый обратившийся может быть уверен в том, что в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре окажут необходимую помощь и поддержку на пути к восстановлению.

О том, как выстроена работа по реабилитации военнослужащих в Центре медицинской реабилитации и восстановительного лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, читайте в этой публикации «Башинформа».