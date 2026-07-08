Участники СВО поблагодарили кооператоров Башкирии за гуманитарную помощь

Автомобиль «УАЗ Патриот», отправленный в зону СВО Союзом потребительских обществ Башкирии, добрался до военнослужащих. Бойцы передали привет и слова благодарности за предоставленный автомобиль.

«Товарищи земляки, Башпотребсоюз! Спасибо вам за выделенный автомобиль, который в данный момент приносит пользу в нашей работе. Сегодня уже первый его боевой выход. Выезжаем, сосредотачиваемся для работы. Спасибо вам большое! Победа будет за нами!» — сказал один из военнослужащих от имени своего подразделения.

В минторге Башкирии отметили, что с начала спецоперации в сборе гуманитарной помощи для нужд СВО участвуют все организации Башпотребсоюза. Кооператоры регулярно отправляют на фронт гуманитарные грузы, закупают необходимые оборудования и снаряжения, оказывают адресную помощь семьям мобилизованных.

Подробнее об отправке Башпотребсоюзом в зону СВО гуманитарного груза читайте в репортаже корреспондента ИА «Башинформ» Инсафа Хужабирганова.