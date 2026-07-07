Эльвира Мацкевич отвезла в зону СВО письмо матери пропавшего солдата

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Башкирии Эльвира Мацкевич в очередной раз доставила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Однако эта поездка стала особенной, в ней была важная личная миссия. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

К Эльвире Мацкевич обратилась мать участника СВО с позывным «Хатаб». Женщина попросила передать письмо и посылку командиру роты, в котором служит сын.

Эльвира Мацкевич познакомилась с ней почти два года назад, когда «Хатаб» пропал без вести. Бойца ещё не нашли, но его мама, семья, друзья ждут его возвращения. А мать солдата не перестаёт верить, молиться, плести маскировочные сети и собирать гуманитарную помощь.

Эльвира Мацкевич доехала до места назначения. Ей было крайне важно успеть, поскольку комроты должен был выехать на боевое задание.