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09:38 (UTC+5), 07 Июля 2026

Эльвира Мацкевич отвезла в зону СВО письмо матери пропавшего солдата

Фото: Эльвира Мацкевич | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Руководитель Комитета семей воинов Отечества Башкирии Эльвира Мацкевич в очередной раз доставила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Однако эта поездка стала особенной, в ней была важная личная миссия. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

К Эльвире Мацкевич обратилась мать участника СВО с позывным «Хатаб». Женщина попросила передать письмо и посылку командиру роты, в котором служит сын.

Эльвира Мацкевич познакомилась с ней почти два года назад, когда «Хатаб» пропал без вести. Бойца ещё не нашли, но его мама, семья, друзья ждут его возвращения. А мать солдата не перестаёт верить, молиться, плести маскировочные сети и собирать гуманитарную помощь.

Эльвира Мацкевич доехала до места назначения. Ей было крайне важно успеть, поскольку комроты должен был выехать на боевое задание.

Эльвира Мацкевич МАКСЭльвира Мацкевич МАКС
Фото: Эльвира Мацкевич | МАКС

«Я передала. И, слава богу, вовремя успела. Саша откатился на сутки и снова закатывается», — сказала Эльвира Мацкевич.

Как она отметила, для неё было принципиально важно не просто довезти посылку, а лично передать её офицеру и поговорить с ним.

«Потому что это была просьба мамы — ждущей, верящей мамы. Это не просто посылка, это частичка дома, надежда и безграничная любовь, переданная через тысячи километров», — поделилась Эльвира Мацкевич.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии утвердили состав рабочей группы по поиску пропавших без вести участников СВО из республики. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров. В группу также вошла Эльвира Мацкевич. 

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