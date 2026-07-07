Эльвира Мацкевич отвезла в зону СВО письмо матери пропавшего солдата

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Башкирии Эльвира Мацкевич в очередной раз доставила гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Однако эта поездка стала особенной, в ней была важная личная миссия. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
К Эльвире Мацкевич обратилась мать участника СВО с позывным «Хатаб». Женщина попросила передать письмо и посылку командиру роты, в котором служит сын.
Эльвира Мацкевич познакомилась с ней почти два года назад, когда «Хатаб» пропал без вести. Бойца ещё не нашли, но его мама, семья, друзья ждут его возвращения. А мать солдата не перестаёт верить, молиться, плести маскировочные сети и собирать гуманитарную помощь.
Эльвира Мацкевич доехала до места назначения. Ей было крайне важно успеть, поскольку комроты должен был выехать на боевое задание.
«Я передала. И, слава богу, вовремя успела. Саша откатился на сутки и снова закатывается», — сказала Эльвира Мацкевич.
Как она отметила, для неё было принципиально важно не просто довезти посылку, а лично передать её офицеру и поговорить с ним.
«Потому что это была просьба мамы — ждущей, верящей мамы. Это не просто посылка, это частичка дома, надежда и безграничная любовь, переданная через тысячи километров», — поделилась Эльвира Мацкевич.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии утвердили состав рабочей группы по поиску пропавших без вести участников СВО из республики. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров. В группу также вошла Эльвира Мацкевич.
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