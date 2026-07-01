В Башкирии орденом Шаймуратова будут отмечать трудовые коллективы

Согласно документу, подписанного Главой Башкирии Радием Хабировым, высокой государственной награды будут удостаиваться не только граждане, но и трудовые коллективы, а также организации.

Напомним, такое поручение правительству региона дал Радий Хабиров во время оглашения Послания Госсобранию Башкирии.

«Поручаю правительству республики внести предложения по присвоению наиболее отличившимся трудовым коллективам предприятий ордена генерала Шаймуратова, а администрации Главы — внести изменения в положение о государственных наградах», — сказал Радий Хабиров.

В обращении к депутатам Радий Хабиров отметил, что важнейшим направлением для успешного решения задач СВО является укрепление оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что все предприятия, находящиеся на территории республики и работающие на выполнение оборонзаказа, в том числе входящие в состав крупных федеральных структур, должны быть в центре внимания.