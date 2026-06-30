В Башкирии продлили выплаты контрактникам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с минобороны для службы в зоне СВО, по 30 июля 2026 года. Указ руководителя республики имеется в распоряжении «Башинформа».
Напомним, Глава Башкирии утвердил изменения в указе о дополнительной социальной поддержке отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно им с 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников установлен в 1 млн рублей.
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