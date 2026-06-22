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15:26 (UTC+5), 22 Июня 2026

В Уфе открыли бюсты Героям Советского Союза и Российской Федерации

Фото: администрация Уфы | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Уфе состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию бюстов Герою Советского Союза Нурулле Давлетгареевичу Сафину и Герою Российской Федерации Александру Васильевичу Доставалову. Мероприятие прошло в сквере Юнармейцев.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра правительства башкирии Алексей Касьянов, председатель Горсовета Уфы Марат Васимов, и. о. главы столичной администрации Рустам Шарипов, а также ветераны, курсанты, кадеты, юнармейцы и жители города.

«В День памяти и скорби мы открываем бюсты двум настоящим защитникам Отечества. Их разделяют годы, разные войны, разные судьбы. Но объединяет главное — любовь к Родине, верность долгу и готовность идти до конца. Для Уфы большая честь — хранить память о таких людях.

Увековечивание памяти героев уже стало благородной традицией. Здесь, в обновленном сквере Юнармейцев, создается настоящий мемориальный комплекс под открытым небом: 8 мая открыли здесь бюсты Василию Филипповичу Маргелову и Алмазу Сафину», — сказал Рустам Шарипов.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы к бюстам Героев-защитников Отечества.

Торжественную часть продолжил парад. В строю прошли расчёт ветеранов ВДВ и спецназа Республики Башкортостан под командованием гвардии подполковника Дмитрия Смирнова, а также будущие сотрудники полиции, офицеры, кадеты и юнармейцы.

Ранее, в 2019 году, Радий Хабиров почтил память Нуруллы Давлетгареевича Сафина в селе Старые Казанчи, имя которого увековечено в мемориальном комплексе в парке Победы.

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