Советник Главы Башкирии рассказал, как СВО поменяла бойцов

Военнослужащие в первые месяцы СВО, когда прошли через первые штурмовые операции и столкнулись с первыми потерями, начали задумываться о Боге. Нет, мужчины не боялись смерти и не думали о фатализме. Тут в большей степени речь идёт о духовном взрослении и нравственном становлении.

Артур Юмагужин вспоминает, как солдаты начали молиться, разговаривать с Богом. Вера помогала им не только перед боем, но и утихомирила страсти, присущие на гражданке. Некоторые перестали употреблять алкоголь, бросили курить.

«Например, мой товарищ приехал служить на СВО. Позвонил мне и в конце долгого разговора после некоторого молчания спросил: „Артур, как выжить на войне?“ Я ему сразу сказал: „Не пей алкоголь. Ни капли“. Он послушал. Его ранили четыре раза, но он жив. И теперь сам, когда встречает молодых воинов, говорит то же самое», — рассказал Артур Юмагужин.

С первых дней СВО в башкирские подразделения начали приезжать отец Виктор и Хамза-хазрат. По словам Артура Юмагужина, сначала на полковых священников бойцы особо не обращали внимания.

«Ну, приехали батюшка с муллой, побеседовали, уехали. Но шло время, были потери. И тогда каждый, кто хотел жить, начал искать опору. Люди тянулись к молитве. В 2024 году бойцы батальона имени Салавата Юлаева начали строить мечеть. Для местных жителей это стало неожиданным событием. Некоторые из них отнеслись к идее настороженно. Но затем прониклись и даже принимали активное участие в строительстве. Начали копать фундамент, рубить сруб. Наши бурзянские ребята привезли много брёвен для блиндажей. Среди них были и крупные, и мелкие. Из тех, что оказались не нужны для укрытий, и начали строить мечеть. Я позвонил Радию Фаритовичу. Глава Башкортостана поддержал идею сразу. А куда без поддержки? Нужны финансы, брёвна, доски, другие строительные материалы. Мечеть поставили за 70 дней. На открытие приехали представители Южного военного округа, мусульманского духовенства Ростовской области, республик Северного Кавказа, Донецка, Луганска. Приехали хазраты. Для многих наш проект стал интересным опытом. Потом и Радий Хабиров побывал у нас, посмотрел, с бойцами поговорил», — рассказывает Артур Галимьянович.

Мечеть, построенная башкирскими воинами, стала маяком. Сарафанное радио работало быстро. Многие ориентируются на неё, когда прокладывают маршрут. Мечеть посещают участники СВО и из других регионов — Оренбурга, Тюмени, Челябинска. Двери открыты для всех.

«Во время мусульманских праздников в мечеть приезжают и ребята, исповедующие христианство. У нас нет разделения на мусульман и православных. Во время Курбан-байрама вместе готовили трапезу. Часть жертвенной баранины бойцы увезли в свои подразделения, чтобы угостить сослуживцев. Кто нуждается в молитве, могут зайти в священную пятницу, всех встретят. Я и сам теперь стараюсь не пропускать часы намаза, хоть и не всегда это получается. Могу зайти в нашу часовню, поставить свечи», — поделился Артур Юмагужин.

Часовню тоже построили бойцы батальона имени Салавата Юлаева. Также они установили недалеко от мечети поклонный крест. А ещё есть купол церкви. Но он оказался велик по размеру для строения, поэтому приняли решение установить маковку на постамент. Артур Юмагужин от имени военнослужащих поблагодарил глав администраций и жителей Чишминского, Белорецкого, Белебеевского районов, а также Кировского района Уфы.

В православном храме всё как положено обустроил отец Виктор. Священнослужитель расставил иконы. В заполненных песком цинках можно поставить свечи. По словам Артура Юмагужина, местные батюшки возражали тому, что они бесплатные, но затем смирились.

«Наше братство стало семьёй. Как-то многое изменилось внутри бойцов. Другими они стали. Одухотворёнными, что ли, — размышляет офицер. — Когда вижу, как славянин и мусульманин вместе заходят в мечеть или церковь, как вместе режут барана на Курбан или ставят свечи на Пасху, понимаю, что это не просто толерантность. Это — живая вера, жизнь. Это — то, за что воюют. За то, чтобы мы могли быть вместе. Как одна семья.

Возвращаясь к началу нашей беседы, добавлю, что запаха спиртного я давно не слышу. Люди курить бросают. Не потому, что им запретили, внутри изменились. У ребят есть, конечно, переживания. Они делятся со мной, спрашивают совет, и я стараюсь им помочь. Кто-то разводится с жёнами. Да, бывает и такое, жизнь есть жизнь. Один боец хотел никах провести, а не получилось, потому что получил тяжёлое ранение. Расстраивается, но не сдаётся. Всегда спрашиваю: „Как дома? Когда в отпуск? Устали?“ Меня всегда удивляет дух наших ребят. Они не сдаются. Говорят: „Идём до конца“. Отпуска стабильные, но воины по три-четыре месяца, а кто и полгода не уезжают домой на отдых, поскольку выплачивается зарплата, которая позволяет строить дом, покупать квартиру, детей учить».

Артур Юмагужин подчёркивает, что среди жителей Башкирии много патриотов. Говорит, что у нас такой менталитет, сформировавшийся несколько сотен лет назад, когда башкирские воины стояли на страже рубежей России и плечом к плечу с русскими солдатами гнали врага, покушавшегося на независимость Отчизны.

«Друг друга не бросаем. Друг за друга горой. Однажды в Новоайдарово около кафе увидели шесть припаркованных автомобилей с регионом „102“. Это гуманитарщики остановились пообедать. Обнялись, обменялись номерами телефонов. И таких случаев в зоне СВО очень много. Везде наши. В том числе и в Ростовской области, Белгороде. На КПП стоят башкиры. Тормозят машины, чтобы поздороваться и пожать руки. Какой бы национальности ни был — русский, чуваш, башкир, татарин — мы все вместе», — отметил Артур Юмагужин.

Недавно Артура Юмагужина указом Президента России наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду от имени главы государства вручил Радий Хабиров. Офицер к награде относится спокойно и принимает её достойно. Артур Юмагужин поблагодарил руководство страны и республики за признание его заслуг, но, как он говорит, лучшая для него награда — это доверие солдат, их непоколебимый дух и нравственная закалка.