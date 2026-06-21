Уфа отправила на СВО мобильную баню

В Дёмском районе Уфы состоялась передача мобильной бани для участника специальной военной операции. Баня на колесах отправилась прямо на передовую, сообщает администрация города.
Всё началось с личного приёма граждан, который провёл глава администрации Дёмского района Иван Иванов. На приёме к нему обратилась супруга военнослужащего. Она рассказала, что муж давно просит организовать для подразделения возможность помыться в полевых условиях - обычная бытовая потребность, которая на линии боевого соприкосновения становится серьёзной проблемой.
Иван Иванов взял вопрос в работу. Изготовление и доставку мобильной бани взял на себя уфимский предприниматель. Часть средств на приобретение собрали на благотворительных концертах, которые в мае провели творческие коллективы Дёмского района. Ещё часть вложил из личного бюджета уфимский предприниматель.
Это не первая подобная акция в Дёмском районе. Ранее предприниматели и жители района неоднократно отправляли на передовую генераторы, тёплые вещи, стройматериалы и автомобили.
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