В Уфе открылась выставка, посвященная волонтерству на СВО

Как пояснили «Башинформу» организаторы, это не просто хроника гуманитарной помощи, а попытка музея зафиксировать феномен всенародного единения: миллионы метров маскировочных сетей, десятки тысяч окопных свечей, тонны домашней лапши и чак-чака, сотни конвоев и главное — 20 тысяч неравнодушных жителей республики, ставших единым механизмом поддержки армии.

Мероприятие открылось проникновенным исполнением песни «Шаймораттар» («Шаймуратовцы») заслуженным артистом РБ Ришатом Рахимовым. С приветственным словом к собравшимся обратился секретарь Общественной палаты Уфы и волонтер Анвар Байков. Он подчеркнул, что главная цель экспозиции — вдохновить как можно больше людей на добрые дела. Говоря о семьях, потерявших близких, Анвар Робертович отметил, что именно через волонтерство приходит облегчение и особая близость с теми, кто на передовой.

«Это не просто материальная помощь, — отметил он. — Когда мы приезжаем к бойцам, они признаются: мы можем купить всё сами, но нам важна ваша весточка, ваша забота. Это дает им силы чувствовать, что о них помнят. Любить Родину частями невозможно, ее любят как мать — просто за то, что она есть».

Эстафету выступлений приняла самая юная участница движения, Полина Дудко, прочитавшая стихотворение собственного сочинения о русском солдате. Собравшиеся тепло приветствовали ветерана музея, участницу хора «Встреча» Уфимской детской филармонии Веру Лаврищеву.

«Эта борьба была бы немыслима без нашего мощного тыла, — сказала депутат Госсобрания – Курултая РБ и руководитель Волонтерского штаба имени Шаймуратова Эльвира Мацкевич. — Вот уже пятый год, 24/7, жители республики от мала до велика каждый день трудятся в тылу. Каждые полтора месяца наш штаб отправляется в зону СВО, и бойцы всегда ждут наши гумконвои, сети и свечи. Важно понимать: ваша поддержка спасает не только жизнь солдата, но и будущее его семьи. Спасибо вам за это!»