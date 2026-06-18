В Уфе открылась выставка, посвященная волонтерству на СВО

Как пояснили «Башинформу» организаторы, это не просто хроника гуманитарной помощи, а попытка музея зафиксировать феномен всенародного единения: миллионы метров маскировочных сетей, десятки тысяч окопных свечей, тонны домашней лапши и чак-чака, сотни конвоев и главное — 20 тысяч неравнодушных жителей республики, ставших единым механизмом поддержки армии.
Мероприятие открылось проникновенным исполнением песни «Шаймораттар» («Шаймуратовцы») заслуженным артистом РБ Ришатом Рахимовым. С приветственным словом к собравшимся обратился секретарь Общественной палаты Уфы и волонтер Анвар Байков. Он подчеркнул, что главная цель экспозиции — вдохновить как можно больше людей на добрые дела. Говоря о семьях, потерявших близких, Анвар Робертович отметил, что именно через волонтерство приходит облегчение и особая близость с теми, кто на передовой.
«Это не просто материальная помощь, — отметил он. — Когда мы приезжаем к бойцам, они признаются: мы можем купить всё сами, но нам важна ваша весточка, ваша забота. Это дает им силы чувствовать, что о них помнят. Любить Родину частями невозможно, ее любят как мать — просто за то, что она есть».
Эстафету выступлений приняла самая юная участница движения, Полина Дудко, прочитавшая стихотворение собственного сочинения о русском солдате. Собравшиеся тепло приветствовали ветерана музея, участницу хора «Встреча» Уфимской детской филармонии Веру Лаврищеву.
«Эта борьба была бы немыслима без нашего мощного тыла, — сказала депутат Госсобрания – Курултая РБ и руководитель Волонтерского штаба имени Шаймуратова Эльвира Мацкевич. — Вот уже пятый год, 24/7, жители республики от мала до велика каждый день трудятся в тылу. Каждые полтора месяца наш штаб отправляется в зону СВО, и бойцы всегда ждут наши гумконвои, сети и свечи. Важно понимать: ваша поддержка спасает не только жизнь солдата, но и будущее его семьи. Спасибо вам за это!»
Завершила официальную часть церемонии куратор выставки, старший научный сотрудник отдела истории края Лариса Рамазанова. Она поделилась с гостями тем, как рождался этот масштабный проект: как велась кропотливая работа по сбору материалов, как из множества разрозненных историй, фотографий и артефактов удалось сложить целостную картину всенародного подвига в тылу. Лариса Асгатовна поблагодарила всех волонтеров и дарителей, без чьей помощи экспозиция не была бы столь объемной и проникновенной.
Экспозиция разделена на пять тем, раскрывающих многогранность волонтерского служения: господдержка (работа филиалов фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, юридическая и психологическая помощь), «Слово как оружие» — раздел, посвященный военкорам и писателям Башкортостана (Азат Садриев, Эдуард Кускарбеков, Мунир Кунафин, Лариса Абдуллина и техник музея Леонид Юлдашев), чьи репортажи и тексты поднимают боевой дух. В разделе медицинского волонтерства — истории врачей (Рустэм Мифтахутдинов, Рустем Мингажев, медсестра «Пчёлка») и уникальный мобильный госпиталь «Первая юрта». Гуманитарная помощь рассказывает о брендах республики: штаб им. Шаймуратова, «Масксети Щит Уфа», группа «ZA СВОих!», проект «Семь девушек» и движение из Бижбуляка. За каждым экспонатом — многочасовой труд добровольцев. Раздел патриотического воспитания раскрывает работу с мемориалами, ветеранами и трогательная история Полины Дудко («Коса»), чей проект «Недетские стихи» получил всероссийское признание, а также примеры семей, где мужья на фронте, а жены возглавляют сельсоветы.
Посетить выставку можно до 10 августа.
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