В Уфе радио «Юлдаш» вручило медаль «Народный волонтёр»

Главным событием программы стало награждение победителей республиканского конкурса «Наш волонтёр». Все финалисты получили дипломы и благодарственные письма за вклад в добровольческую деятельность. Главная победительница — волонтёр-журналист из Баймакского района Лилия Такаева была награждена медалью «Народный волонтёр».

— Волонтёры Башкортостана всегда рядом с бойцами. В городах и районах работают волонтёрские штабы, — пояснила «Башинформу» журналист радио Юлдаш Зухра Арсаева. — В сёлах и городах созданы пункты плетения маскировочных сетей, пошива и изготовления необходимых вещей для бойцов. Сегодня все работают под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Активным волонтёрам были вручены благодарственные письма от Ассоциации ветеранов специальной военной операции Башкортостана, организации «Народный фронт», мотострелкового полка «Башкортостан».

Патриотические песни в исполнении народного артиста Башкортостана Ильнура Лукманова, певиц Флеры Шариповой и Ильнура Мигманова подняли настроение и придали духовных сил.