В Уфе радио «Юлдаш» вручило медаль «Народный волонтёр»

Главным событием программы стало награждение победителей республиканского конкурса «Наш волонтёр». Все финалисты получили дипломы и благодарственные письма за вклад в добровольческую деятельность. Главная победительница — волонтёр-журналист из Баймакского района Лилия Такаева была награждена медалью «Народный волонтёр».
— Волонтёры Башкортостана всегда рядом с бойцами. В городах и районах работают волонтёрские штабы, — пояснила «Башинформу» журналист радио Юлдаш Зухра Арсаева. — В сёлах и городах созданы пункты плетения маскировочных сетей, пошива и изготовления необходимых вещей для бойцов. Сегодня все работают под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Активным волонтёрам были вручены благодарственные письма от Ассоциации ветеранов специальной военной операции Башкортостана, организации «Народный фронт», мотострелкового полка «Башкортостан».
Патриотические песни в исполнении народного артиста Башкортостана Ильнура Лукманова, певиц Флеры Шариповой и Ильнура Мигманова подняли настроение и придали духовных сил.
Волонтёры собрались за круглым столом под названием «Всё для Победы». Здесь они получили возможность обсудить актуальные вопросы, найти единомышленников и партнёров для реализации будущих инициатив. Была установлена прямая связь между Башкортостаном и Луганской Народной Республикой. В эфире участвовали наш коллега, боец с позывным «Журналист» Рафик Ахметшин с Краснолиманского направления, заместитель командира полка «Башкортостан» Александр Мельченко и советник Главы Башкортостана Алик Камалетдинов.
В ходе республиканского слёта волонтёров радио «Юлдаш» передало полку «Башкортостан» дизельный генератор. Это оборудование поможет бойцам выполнять боевые задачи. Средства на покупку генератора собрали коллективы радио «Юлдаш», «Ашкадар» и «Спутник FM». Также волонтёрский штаб Баймакского района «Беҙ бергә» («Мы вместе») и «Народный волонтёр» Лилия Такаева передали бойцам гуманитарную помощь.
«Волонтёры Баймакского района работают активно. Мы постоянно на связи с главой администрации района», — сказал заместитель командира полка «Башкортостан» Александр Мельченко.
Волонтёр-журналист Зухра Хакимова привезла детские письма-треугольники. Волонтёры также интересовались, какая помощь сегодня наиболее востребована.
«Слёт станет мощным импульсом для дальнейшего развития волонтёрского движения в Башкортостане и укрепит сотрудничество между различными организациями. Мы собрали вместе людей, которые освещают мир добром и приближают Победу, — говорят девушки из группы «Журналисты-волонтёры». - Наша цель — не только наградить лучших, но и создать среду для новых идей и совместных проектов. Когда мы вместе, добрые дела раскрываются ещё шире. В единстве — сила!»
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