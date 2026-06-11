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09:10 (UTC+5), 11 Июня 2026

В Уфе радио «Юлдаш» вручило медаль «Народный волонтёр»

Группа «Журналисты-волонтёры» башкирского радио «Юлдаш» собрала волонтёров, лидеров и активистов республики на Республиканский слёт волонтёров в Штабе общественной поддержки. Целью форума является объединение сил, обмен опытом и награждение волонтёрского сообщества региона.

Фото: Айсылу Кадрметова | предоставлено ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

Главным событием программы стало награждение победителей республиканского конкурса «Наш волонтёр». Все финалисты получили дипломы и благодарственные письма за вклад в добровольческую деятельность. Главная победительница — волонтёр-журналист из Баймакского района Лилия Такаева была награждена медалью «Народный волонтёр».

— Волонтёры Башкортостана всегда рядом с бойцами. В городах и районах работают волонтёрские штабы, — пояснила «Башинформу» журналист радио Юлдаш Зухра Арсаева. — В сёлах и городах созданы пункты плетения маскировочных сетей, пошива и изготовления необходимых вещей для бойцов. Сегодня все работают под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Активным волонтёрам были вручены благодарственные письма от Ассоциации ветеранов специальной военной операции Башкортостана, организации «Народный фронт», мотострелкового полка «Башкортостан».

Патриотические песни в исполнении народного артиста Башкортостана Ильнура Лукманова, певиц Флеры Шариповой и Ильнура Мигманова подняли настроение и придали духовных сил.

Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Фото: Айсылу Кадрметова | предоставлено Башинформу
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Волонтёры собрались за круглым столом под названием «Всё для Победы». Здесь они получили возможность обсудить актуальные вопросы, найти единомышленников и партнёров для реализации будущих инициатив. Была установлена прямая связь между Башкортостаном и Луганской Народной Республикой. В эфире участвовали наш коллега, боец с позывным «Журналист» Рафик Ахметшин с Краснолиманского направления, заместитель командира полка «Башкортостан» Александр Мельченко и советник Главы Башкортостана Алик Камалетдинов.

В ходе республиканского слёта волонтёров радио «Юлдаш» передало полку «Башкортостан» дизельный генератор. Это оборудование поможет бойцам выполнять боевые задачи. Средства на покупку генератора собрали коллективы радио «Юлдаш», «Ашкадар» и «Спутник FM». Также волонтёрский штаб Баймакского района «Беҙ бергә» («Мы вместе») и «Народный волонтёр» Лилия Такаева передали бойцам гуманитарную помощь.

«Волонтёры Баймакского района работают активно. Мы постоянно на связи с главой администрации района», — сказал заместитель командира полка «Башкортостан» Александр Мельченко.

Волонтёр-журналист Зухра Хакимова привезла детские письма-треугольники. Волонтёры также интересовались, какая помощь сегодня наиболее востребована.

«Слёт станет мощным импульсом для дальнейшего развития волонтёрского движения в Башкортостане и укрепит сотрудничество между различными организациями. Мы собрали вместе людей, которые освещают мир добром и приближают Победу, — говорят девушки из группы «Журналисты-волонтёры». - Наша цель — не только наградить лучших, но и создать среду для новых идей и совместных проектов. Когда мы вместе, добрые дела раскрываются ещё шире. В единстве — сила!»

Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Айсылу Кадрметова предоставлено Башинформу
Фото: Айсылу Кадрметова | предоставлено Башинформу
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