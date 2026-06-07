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03:19 (UTC+5), 07 Июня 2026

В Башкирии музей Ансамбля имени Гаскарова пополнили боевые трофеи

В мае 2025 года ансамбль Файзи Гаскарова совершил гастрольный тур по новым регионам России. Особенно ярким событием стало выступление коллектива в Красном Луче, которое оставило глубокий след в сердцах бойцов 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», рассказали в пресс-службе коллектива.

Фото: пресс-служба | ГААНТ имени Файзи Гаскарова
Лейла Аралбаева
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Для солдат, находящихся вдали от родного дома и своих близких, любой «привет» с родной земли особенно дорог. Концерт ансамбля напомнил им, что их ждут, ими гордятся, что у них есть дом, за который они сражаются. Особо отмечалось мужество артистов, не побоявшихся отправиться в зону проведения специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов своим творчеством.

Среди зрителей был и советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. 21 мая, на благотворительном концерте «Братское сердце», он предложил передать в музей истории ансамбля боевые трофеи, переданные полком «Башкортостан».

Трофеи в Уфу доставили и торжественно передали их коллективу ансамбля представители уфимских предприятий Алексей Аслямов и Рустем Муфаззалов.

«Сегодня мы привезли трофеи, добытые нашими бойцами, — подчеркнул Алексей Аслямов. — Солдаты до сих пор вспоминают ваш концерт с теплотой и передают вам большой привет. Есть выражение: „Гитара — тоже автомат“, я считаю, оно относится и к вашему искусству. Я впервые в вашем музее, и экспозиция по-настоящему впечатляет: она позволяет прочувствовать историю создания ансамбля, его путь и вклад в поддержку бойцов на передовой: и в 1941–1945 годах, и сейчас. Проведённые вами концерты в новых регионах перекликаются с героическим трудом фронтовых бригад артистов в годы Великой Отечественной войны».

пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
пресс-служба ГААНТ имени Файзи Гаскарова
Фото: пресс-служба | ГААНТ имени Файзи Гаскарова
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Ранее мы писали, что Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова завершил масштабный гастрольный тур по городам Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области.

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