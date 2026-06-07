В Башкирии музей Ансамбля имени Гаскарова пополнили боевые трофеи

Для солдат, находящихся вдали от родного дома и своих близких, любой «привет» с родной земли особенно дорог. Концерт ансамбля напомнил им, что их ждут, ими гордятся, что у них есть дом, за который они сражаются. Особо отмечалось мужество артистов, не побоявшихся отправиться в зону проведения специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов своим творчеством.
Среди зрителей был и советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. 21 мая, на благотворительном концерте «Братское сердце», он предложил передать в музей истории ансамбля боевые трофеи, переданные полком «Башкортостан».
Трофеи в Уфу доставили и торжественно передали их коллективу ансамбля представители уфимских предприятий Алексей Аслямов и Рустем Муфаззалов.
«Сегодня мы привезли трофеи, добытые нашими бойцами, — подчеркнул Алексей Аслямов. — Солдаты до сих пор вспоминают ваш концерт с теплотой и передают вам большой привет. Есть выражение: „Гитара — тоже автомат“, я считаю, оно относится и к вашему искусству. Я впервые в вашем музее, и экспозиция по-настоящему впечатляет: она позволяет прочувствовать историю создания ансамбля, его путь и вклад в поддержку бойцов на передовой: и в 1941–1945 годах, и сейчас. Проведённые вами концерты в новых регионах перекликаются с героическим трудом фронтовых бригад артистов в годы Великой Отечественной войны».
Ранее мы писали, что Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова завершил масштабный гастрольный тур по городам Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области.
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