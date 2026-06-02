Глава Башкирии продлил срок единовременных выплат контрактникам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил срок действия единовременных выплат жителям республики, подписавшим контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО, по 30 июня 2026 года. Указ руководителя республики имеется в распоряжении «Башинформа».

Напомним, с 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников установлен в 1 млн рублей.