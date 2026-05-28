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11:44 (UTC+5), 28 Мая 2026

Школа-интернат в ЛНР поблагодарила Башкирию за помощь и поддержку

Фото: Елена Прочаковская, Евгений Деревнин | предоставлено ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

В Петровской коррекционной школе-интернате города Красный Луч ЛНР прозвучал последний звонок и состоялась торжественная линейка, посвящённая выпуску обучающихся. Парни и девушки, которые ещё мгновение назад были школьниками, шагнули во взрослую жизнь. Учителя в напутственных словах пожелали выпускникам попутного ветра и успехов во всех начинаниях.

Также в этот день вручили грамоты остальным школьникам, которым ещё предстоит пройти путь к получению аттестатов, а пока у них начались каникулы.

Башкирия взяла Красный Луч в 2022 году под крыло. Наша республика восстановила в городе дороги, котельную, водоснабжение, другую коммунальную инфраструктуру, Дворец культуры имени В. И. Ленина. Не исключение и социальная сфера. Башкирские рабочие провели большой объём работы в краснолучской школе № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова, а также в Петровской коррекционной школе-интернате. Кроме того, учебные заведения регулярно получают гуманитарную помощь.

Директор школы Елена Рябуха говорит, что ученикам часто рассказывают про Башкортостан. Дети с интересом слушают про далёкую солнечную республику, в которой за время проведения СВО побывали сотни детей Луганщины и Донбасса.

О республике в Петровской школе-интернате напоминает многое. В музее боевой славы есть парта Героя Советского Союза Сафы Хасанова. На стенде — фотография и рассказ о подвиге легендарного командира 112-й кавалерийской дивизии, генерала Минигали Шаймуратова.

Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Елена Прочаковская, Евгений Деревнин | предоставлено ИА «Башинформ»

«Обязательно на уроках истории также рассказываем и о других героях России, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, чтобы дети знали историю страны и наших друзей», — говорит Елена Рябуха.

Директор рассказала, насколько важна для их школы помощь и поддержка Башкирии.

«Взаимодействуем с предпринимателями Зауралья. Также к нам приезжали недавно представители города Кумертау. В учреждении открыта стена дружбы с Республикой Башкортостан. На ней — фотографии тех, кто помогает школе-интернату, приезжает с гуманитарными посылками, устраивает концерты для детей. Мы дружим с Нефтекамской коррекционной школой-интернатом. Мы с ними побратимы, у нас много различных совместных проектов», — сказала Елена Рябуха.

Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Елена Прочаковская, Евгений Деревнин предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: Елена Прочаковская, Евгений Деревнин | предоставлено ИА «Башинформ»
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Теперь у Петровской школы-интерната появился ещё один друг — Центр управления Республикой Башкортостан. Его сотрудники приехали к детям не с пустыми руками, а с подарком в виде спортивного инвентаря.

«Спасибо! У нас активные ученики, занимают призовые места на муниципальном и даже республиканском уровне. Мы очень ими гордимся», — поблагодарила Елена Рябуха гостей из Башкирии.

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