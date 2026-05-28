Школа-интернат в ЛНР поблагодарила Башкирию за помощь и поддержку

В Петровской коррекционной школе-интернате города Красный Луч ЛНР прозвучал последний звонок и состоялась торжественная линейка, посвящённая выпуску обучающихся. Парни и девушки, которые ещё мгновение назад были школьниками, шагнули во взрослую жизнь. Учителя в напутственных словах пожелали выпускникам попутного ветра и успехов во всех начинаниях.

Также в этот день вручили грамоты остальным школьникам, которым ещё предстоит пройти путь к получению аттестатов, а пока у них начались каникулы.

Башкирия взяла Красный Луч в 2022 году под крыло. Наша республика восстановила в городе дороги, котельную, водоснабжение, другую коммунальную инфраструктуру, Дворец культуры имени В. И. Ленина. Не исключение и социальная сфера. Башкирские рабочие провели большой объём работы в краснолучской школе № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова, а также в Петровской коррекционной школе-интернате. Кроме того, учебные заведения регулярно получают гуманитарную помощь.

Директор школы Елена Рябуха говорит, что ученикам часто рассказывают про Башкортостан. Дети с интересом слушают про далёкую солнечную республику, в которой за время проведения СВО побывали сотни детей Луганщины и Донбасса.

О республике в Петровской школе-интернате напоминает многое. В музее боевой славы есть парта Героя Советского Союза Сафы Хасанова. На стенде — фотография и рассказ о подвиге легендарного командира 112-й кавалерийской дивизии, генерала Минигали Шаймуратова.