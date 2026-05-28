Школа-интернат в ЛНР поблагодарила Башкирию за помощь и поддержку

В Петровской коррекционной школе-интернате города Красный Луч ЛНР прозвучал последний звонок и состоялась торжественная линейка, посвящённая выпуску обучающихся. Парни и девушки, которые ещё мгновение назад были школьниками, шагнули во взрослую жизнь. Учителя в напутственных словах пожелали выпускникам попутного ветра и успехов во всех начинаниях.
Также в этот день вручили грамоты остальным школьникам, которым ещё предстоит пройти путь к получению аттестатов, а пока у них начались каникулы.
Башкирия взяла Красный Луч в 2022 году под крыло. Наша республика восстановила в городе дороги, котельную, водоснабжение, другую коммунальную инфраструктуру, Дворец культуры имени В. И. Ленина. Не исключение и социальная сфера. Башкирские рабочие провели большой объём работы в краснолучской школе № 29 имени Героя Советского Союза Сафы Хасанова, а также в Петровской коррекционной школе-интернате. Кроме того, учебные заведения регулярно получают гуманитарную помощь.
Директор школы Елена Рябуха говорит, что ученикам часто рассказывают про Башкортостан. Дети с интересом слушают про далёкую солнечную республику, в которой за время проведения СВО побывали сотни детей Луганщины и Донбасса.
О республике в Петровской школе-интернате напоминает многое. В музее боевой славы есть парта Героя Советского Союза Сафы Хасанова. На стенде — фотография и рассказ о подвиге легендарного командира 112-й кавалерийской дивизии, генерала Минигали Шаймуратова.
«Обязательно на уроках истории также рассказываем и о других героях России, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, чтобы дети знали историю страны и наших друзей», — говорит Елена Рябуха.
Директор рассказала, насколько важна для их школы помощь и поддержка Башкирии.
«Взаимодействуем с предпринимателями Зауралья. Также к нам приезжали недавно представители города Кумертау. В учреждении открыта стена дружбы с Республикой Башкортостан. На ней — фотографии тех, кто помогает школе-интернату, приезжает с гуманитарными посылками, устраивает концерты для детей. Мы дружим с Нефтекамской коррекционной школой-интернатом. Мы с ними побратимы, у нас много различных совместных проектов», — сказала Елена Рябуха.
Теперь у Петровской школы-интерната появился ещё один друг — Центр управления Республикой Башкортостан. Его сотрудники приехали к детям не с пустыми руками, а с подарком в виде спортивного инвентаря.
«Спасибо! У нас активные ученики, занимают призовые места на муниципальном и даже республиканском уровне. Мы очень ими гордимся», — поблагодарила Елена Рябуха гостей из Башкирии.
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