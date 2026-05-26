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04:56 (UTC+5), 26 Мая 2026

Участник СВО «Сова» поблагодарил за присланные из Уфы мотоциклы

Фото: стоп-кадр видео | пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы
Эдуард Кускарбеков

Участник СВО из Уфы с позывным «Сова» поблагодарил земляков за отправленные на фронт мотоциклы «Минск». Он отметил, что двухколёсная техника помогает бойцам во время боевых выходов.

Напомним, мотоциклы белорусского производства отправили на передовую из столицы Башкирии в конце апреля этого года. Их передал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, сообщал «Башинформ».

Также накануне из Уфы ещё два мотоцикла класса эндуро отправили на СВО предприниматели Дёмского района столицы. Об этом сообщил глава районной администрации Иван Иванов.

пресс-служба администрации Дёмского района Уфы МАКСпресс-служба администрации Дёмского района Уфы МАКС
Фото: пресс-служба администрации Дёмского района Уфы | МАКС
пресс-служба администрации Дёмского района Уфы МАКСпресс-служба администрации Дёмского района Уфы МАКС
Фото: пресс-служба администрации Дёмского района Уфы | МАКС
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