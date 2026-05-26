Участник СВО «Сова» поблагодарил за присланные из Уфы мотоциклы

Участник СВО из Уфы с позывным «Сова» поблагодарил земляков за отправленные на фронт мотоциклы «Минск». Он отметил, что двухколёсная техника помогает бойцам во время боевых выходов.

Напомним, мотоциклы белорусского производства отправили на передовую из столицы Башкирии в конце апреля этого года. Их передал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, сообщал «Башинформ».

Также накануне из Уфы ещё два мотоцикла класса эндуро отправили на СВО предприниматели Дёмского района столицы. Об этом сообщил глава районной администрации Иван Иванов.