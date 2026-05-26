Боец «Лютый» из Башкирии рассказал о службе дроноводом на СВО

Житель села Бедеева Поляна отправился служить в зону СВО в 2022 году. Он начал службу рядовым, дослужился до старшего сержанта. Получив большой опыт в штурмовых подразделениях, военнослужащий позже стал дроноводом. Сейчас он — ночной пилот.
«Для разведки мы используем Mavic, но ребята у нас работают на FPV-дронах, которые в том числе поступают из Уфы. Эти "птицы" отличаются хорошей надежностью. После нашей разведки отправляем их на доставку провизии ребятам на позиции, они легко поднимают вес более 2 кг. Также эти "птицы" грузят и снарядами», — поделился «Лютый».
Боец отметил, что дроны быстро совершенствуются. По его словам, сейчас появилось много бесшумных БПЛА, которых трудно заметить и перехватить.
«Однако мы выполняем свою работу ответственно и качественно, понимая, что от нашего мастерства зависят жизни целых подразделений. Нужно уметь владеть своими пальцами, от их точной работы, плавности, зависит общий успех. Зимой в любой мороз работаешь только голыми руками», — вспоминает он.
Сегодня «Лютый» находится в отпуске. За время отдыха успел перевезти свою семью в новый дом. Боец надеется, что у них всё будет хорошо, пока он на службе.
Ранее молодой судостроитель из Башкирии объяснил выбор пути дроновода в зоне СВО.
Другие жители Башкирии тоже могут пополнить ряды операторов БПЛА. Вся информация о наборе в войска беспилотных систем размещена на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал для желающих служить в зоне проведения спецоперации дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщал «Башинформ».
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