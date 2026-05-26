Боец «Лютый» из Башкирии рассказал о службе дроноводом на СВО

Житель села Бедеева Поляна отправился служить в зону СВО в 2022 году. Он начал службу рядовым, дослужился до старшего сержанта. Получив большой опыт в штурмовых подразделениях, военнослужащий позже стал дроноводом. Сейчас он — ночной пилот.

«Для разведки мы используем Mavic, но ребята у нас работают на FPV-дронах, которые в том числе поступают из Уфы. Эти "птицы" отличаются хорошей надежностью. После нашей разведки отправляем их на доставку провизии ребятам на позиции, они легко поднимают вес более 2 кг. Также эти "птицы" грузят и снарядами», — поделился «Лютый».