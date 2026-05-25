В Башкирии поженились участники СВО

В Гафурийском районе создали семью два участника СВО. В законный брак вступили боец с позывным «Ходок» и его избранница с позывным «Карма». Об этом сообщил председатель госкомюстиции Владимир Спеле.
Он поздравил молодоженов и пожелал «только добрых вестей, любви и взаимоуважения в семье».
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Сибае в красивую дату – 11.11. – поженились участники СВО Денис Климанов и Наиля Щербакова.
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