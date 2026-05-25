Президент утвердил списание просроченных кредитов бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО, заключивших контракт с 1 мая 2026 года. Долги не должны превышать в совокупности 10 млн рублей. Документ от 25 мая 2026 году имеется в распоряжении редакции «Башинформа».
Мера также распространяется на членов семей военнослужащих. Освобождать от долгов по просроченным кредитам будут участника СВО и его супругу.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее «Башинформ» сообщал, что жители Башкирии получили право бесплатного проезда до раненых бойцов.
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