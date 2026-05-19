Из Белорецкого района в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой. Колонну сопровождает глава администрации муниципалитета Азат Хакимов.



Жители района отправили на фронт землякам автомобили УАЗ, ВАЗ, мотоциклы «Урал» и кроссовые мотоциклы. Кроме того, военнослужащие получат всё необходимое для обеспечения комфортного быта и обустройства: от влажных салфеток до гвоздей, саморезов и стройматериалов.

Во время командировки Азат Хакимов навестил также подшевную школу в городе Красный Луч. По его словам, школьники начинают учебную неделю так же, как и их ровесники из Башкирии: с торжественного выноса государственных флагов и тематического занятия «Разговоры о важном».



«Стараемся оказывать шефскую помощь, чем можем — решаем насущные вопросы, поддерживаем. Когда выпадает возможность, всегда приезжаю лично — пообщаться с педагогами и детьми. Особая радость — это связь между нашими школьниками. Ребята передают для своих сверстников из Красного Луча трогательные сувениры, сделанные своими руками. Это не просто подарки, это знак того, что мы помним о них и всегда рядом. Спасибо директору школы Ирине Петровне Лысовой за радушный прием и за ту атмосферу добра и заботы, которую она создаёт», — написал Азат Хакимов в своих соцсетях.

Ранее «Башинформ» рассказал о контрактниках, выбирающих службу в войсках беспилотных систем. Подробности в этой публикации агентства.