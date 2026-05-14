Ветераны СВО из Башкирии пойдут в горсовет Уфы

Алина Маннанова подписала контракт с Минобороны РФ в 2023 году. О своём решении уйти на фронт маме девушка сообщила не сразу. Но сказала, что поработает в военном госпитале в Ростове. Призналась, когда уже была в ЛНР. По словам Алины, мама, конечно же, сильно переживала за дочь, однако приняла выбор дочери.
Алина Маннанова взяла себе короткий, но ёмкий позывной — «Игла». В зоне боевых действий в Луганщине Алина эвакуировала раненых бойцов с линии боевого соприкосновения.
В первые дни службы мужчины-медики не рассчитывали на силу и волю хрупкой девушки.
«Они думали, что я сбегу через неделю. И, конечно, поначалу относились ко мне просто как к девочке: „Давай мы тебе поможем, давай мы сами пойдем за бойцами“. Но я старалась не показывать, насколько мне тяжело, работала с ними на равных», — рассказывала Алина «Башинформу».
Да, на переднем крае не просто. Алина и её товарищи в полной боевой экипировке и с рюкзаком с медикаментами выезжали к назначенному месту. Там они оказывали «трёхсотым» первую помощь и затем эвакуировали в госпиталь.
Контракт Алины Маннановой с оборонным ведомством страны закончился в 2024 году. После возвращения в родные края ветеран СВО стала руководителем учебного центра тактической медицины. Слушатели узнают от Маннановой, как спасти раненого человека, и получают ценный опыт и навыки поведения в экстремальных условиях.
Кроме того, Алина активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи, проводит уроки мужества в школах. Есть у неё время и для оказания фронту гуманитарной помощи: она плетёт маскировочные сети, льёт окопные свечи, комплектует аптечки.
В беседе с «Башинформом» девушка рассказала, что помогает бойцам с особыми ощущениями, поскольку на себе прочувствовала, насколько важна поддержка тыла.
«Когда я оказалась в своём сыром подвале, была зима. Просыпаешься в четыре утра от дикого холода, топишь печку, зажигаешь блиндажные свечи и сразу чувствуешь тепло. Не только от огня — от поддержки людей. На самом деле помощь тыла очень важна. Без неё не будет победы», — отметила Алина.
Алина Маннанова награждена медалью Минобороны РФ за участие в СВО, «За спасение жизней», «За веру и волю» ЛНР. Также военный медик представлена к государственной награде — медали Луки Крымского.
Сегодня она является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО в Башкирии, отвечает за вопросы медицинской и психологической реабилитации. Также она вошла в состав Молодёжной общественной палаты при Госсобрании республики.
Прапорщик медицинской службы, военный фельдшер Зинера Слабожанко более 20 лет посвятила службе в Вооружённых силах России. Она работала медсестрой, спасала жизни солдат на Северном Кавказе, Сирии и в зоне проведения СВО. В настоящее время работает социальным координатором в филиале госфонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан и аналитиком военно-социального центра Министерства обороны РФ.
Зинера Слабожанко рассказала «Башинформу», что умеет принимать решения в сложных ситуациях. По её словам, это качество поможет её товарищам по программе «Герои Башкортостана» в управленческой работе.
«Больше всего меня, конечно, интересует социальная сфера, то есть именно поддержка населения, участников специальной военной операции и их семей. Я готова помогать своей стране и республике. Поэтому осознанно решила участвовать в этой программе. Здесь открываются новые возможности. Программа обучает современным методам и технологиям управления», — поделилась с агентством Зинера Слабожанко.
Зинера Слабожанко награждена медалью «Участнику СВО», «Участнику военной операции в Сирии», «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть» первой и второй степеней, Луки Крымского.
Алина Маннанова и Зинера Слабожанко подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» от территориальной группы № 15, которая находится в Орджоникидзевском районе Уфы.
Также на выборы в горсовет Уфы подали документы еще четыре участника кадровой программы «Герои Башкортостана» — ветераны СВО Даниил Зайнапов, Александр Ильтуганов, Руслан Садыков и Рафаэль Султанов.
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