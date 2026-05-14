Ветераны СВО из Башкирии пойдут в горсовет Уфы

Контракт Алины Маннановой с оборонным ведомством страны закончился в 2024 году. После возвращения в родные края ветеран СВО стала руководителем учебного центра тактической медицины. Слушатели узнают от Маннановой, как спасти раненого человека, и получают ценный опыт и навыки поведения в экстремальных условиях.

Кроме того, Алина активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи, проводит уроки мужества в школах. Есть у неё время и для оказания фронту гуманитарной помощи: она плетёт маскировочные сети, льёт окопные свечи, комплектует аптечки.

В беседе с «Башинформом» девушка рассказала, что помогает бойцам с особыми ощущениями, поскольку на себе прочувствовала, насколько важна поддержка тыла.

«Когда я оказалась в своём сыром подвале, была зима. Просыпаешься в четыре утра от дикого холода, топишь печку, зажигаешь блиндажные свечи и сразу чувствуешь тепло. Не только от огня — от поддержки людей. На самом деле помощь тыла очень важна. Без неё не будет победы», — отметила Алина.

Алина Маннанова награждена медалью Минобороны РФ за участие в СВО, «За спасение жизней», «За веру и волю» ЛНР. Также военный медик представлена к государственной награде — медали Луки Крымского.

Сегодня она является заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО в Башкирии, отвечает за вопросы медицинской и психологической реабилитации. Также она вошла в состав Молодёжной общественной палаты при Госсобрании республики.